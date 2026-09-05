‘सरकार का काम RSS क्यों कर रही?’- बंगाल में 1,000 स्कूलों की तैयारी पर संजय राउत का बड़ा सवाल

राउत का बयान सिर्फ स्कूल खोलने की योजना तक सीमित नहीं है। उन्होंने इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि स्कूल चलाना और बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकारी व्यवस्था ठीक काम कर रही है तो किसी संगठन को अपनी अलग शिक्षा प्रणाली खड़ी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है?