मुंबई में बेस्ट बसों के पहिये थमे! कर्मचारियों ने शुरू की बेमियादी हड़ताल, सरकार ने लगाया मेस्मा

वहीँ, प्रदर्शनकारी दिनेश ने कहा, "यह आंदोलन सभी 12 यूनियनों की ओर से चलाया जा रहा है, जो बेस्ट के 100 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्ष 2016 से 2021 तक का हमारा वेतन समझौता अभी तक अंतिम रूप नहीं ले सका है। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक उनकी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं मिला है। बेस्ट प्रशासन ने आज तक हमारी किसी भी प्रमुख मांग को नहीं माना है। शहर के 27 डिपो में हमारा आंदोलन पूरी ताकत के साथ जारी है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द BEST कर्मचारियों की मांगों पर फैसला लेना चाहिए, अन्यथा मांगें पूरी होने तक यह आंदोलन लंबे समय तक चलता रहेगा।"