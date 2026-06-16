महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: नासिक-सोलापुर में 4 दिनों के लिए ‘ड्राय डे’ घोषित, शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 17 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा, जबकि 22 जून को मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या से सख्ती से निपटा जाएगा।