NCP को बड़ा झटका: शिंदे गुट के पाले में आया रायगढ़, डेढ़ साल की तनातनी के बाद भरत गोगावले बने नए प्रभारी मंत्री

Maharashtra Guardian Ministers: महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति में रायगढ़ और नासिक के संरक्षक मंत्री (प्रभारी मंत्री) पद को लेकर करीब एक साल आठ महीने से चला आ रहा विवाद आखिरकार खत्म होता नजर आ रहा है। रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री पद पर शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता भरत गोगावले की नियुक्ति की गई है, जबकि नासिक जिले की जिम्मेदारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन को सौंपी गई है। लंबे समय से दोनों जिलों के प्रभारी मंत्री पद को लेकर महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच खींचतान चल रही थी।