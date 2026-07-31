31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

महाराष्ट्र: भिवंडी में पहले झुकी इमारत, फिर भरभराकर गिरी; हादसे में आठ की मौत, मलबे में जिंदगी की तलाश जारी

Maharashtra Building Collapse: महाराष्ट्र के भिवंडी में चार मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के बीच बचाव अभियान जारी है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Jul 31, 2026

Bhiwandi Building Collapse

भिवंडी में गिरी चार मंजिला इमारत के मलबे से 3 शव बरामद किए गए हैं। बचाव कार्य जारी है। फोटो सोर्स- (PTI)

Latest Maharashtra News: महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। बालाजी नगर की कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक गिर गया। चार मंजिला इमारत के मलबे में दबने से अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों के अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका है। उन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव का काम लगातार जारी है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे से कुछ समय पहले ही इमारत से दरार पड़ने जैसी तेज आवाजें आने लगी थीं। इसके बाद बिल्डिंग हल्की झुकी हुई भी दिखाई दे रही थी। खतरा महसूस होते ही आसपास के लोगों ने कई परिवारों और मजदूरों को बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ लोग अभी बाहर निकल ही रहे थे कि बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया।

अब तक आठ लोगों की मौत

बताया जा रहा है कि हादसे के समय बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था। शुरुआती बचाव अभियान में एक महिला और एक घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में मलबे से लगातार शव निकाले गए और अब तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, ठाणे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। जेसीबी और दूसरी भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। डॉग स्क्वॉड और एंबुलेंस भी मौके पर तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक मलबे में फंसे सभी लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक राहत अभियान जारी रहेगा।

मरम्मत का काम चल रहा था

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, कोहिनूर बिल्डिंग में 48 कमरे थे और इसे पहले ही जर्जर व खतरनाक इमारतों की सूची में रखा गया था। इसके बावजूद यहां मरम्मत का काम चल रहा था। अब प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं किसी की लापरवाही तो इस हादसे की वजह नहीं बनी।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घटनास्थल पर भीड़ न लगाएं और राहत कार्य में सहयोग करें। साथ ही अफवाहों से बचें और सिर्फ प्रशासन की ओर से जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। फिलहाल पूरे इलाके की नजर मलबे में चल रहे बचाव अभियान पर टिकी हुई है।

मुंबई-गोवा हाईवे पर सड़क हादसा, डंपर से टकराई कार, दो महिलाओं समेत तीन की मौत

ये भी पढ़ें
accident on Mumbai-Goa Highway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

Updated on:

31 Jul 2026 10:04 am

Published on:

31 Jul 2026 08:50 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: भिवंडी में पहले झुकी इमारत, फिर भरभराकर गिरी; हादसे में आठ की मौत, मलबे में जिंदगी की तलाश जारी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

TMKOC की बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता का छलका दर्द, बोलीं- महिलाओं को नहीं मिलता पूरा क्रेडिट

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun dutta aka babira ji said female leads do not get enough credit
TV न्यूज

‘मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन ट्रेलर देखकर एक्साइटेड हो गया’ ‘रामायण’ ने बॉर्डर पार भी जीता लोगों का दिल

Pakistani Reaction Ramayana Trailer
बॉलीवुड

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कंगना रनौत पर हमला बोला, उम्र को लेकर दिया बयान, कहा- मैं स्टूडेंट नहीं एक पत्रकार हूं

Cjp spokesperson Saurav Das Attack on Kangana Ranaut unemployee statement said inhe google bi galat jankari deta h
बॉलीवुड

‘असुरक्षित महसूस मत कराओ’ लॉक अप 2 में पामेला का पीछा करने पर राम कपूर पर फूटा आकांक्षा चमोला का गुस्सा

Lock upp 2 pamala serena ram kapoor fight laila sexist comment controversy Akanksha Chamola angry
मनोरंजन

स्कूलों में और उनके 50 मीटर के दायरे में नहीं मिलेगा जंक फूड, महाराष्ट्र सरकार का फैसला

Junk Food
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.