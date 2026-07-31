महाराष्ट्र: भिवंडी में पहले झुकी इमारत, फिर भरभराकर गिरी; हादसे में आठ की मौत, मलबे में जिंदगी की तलाश जारी

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे से कुछ समय पहले ही इमारत से दरार पड़ने जैसी तेज आवाजें आने लगी थीं। इसके बाद बिल्डिंग हल्की झुकी हुई भी दिखाई दे रही थी। खतरा महसूस होते ही आसपास के लोगों ने कई परिवारों और मजदूरों को बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ लोग अभी बाहर निकल ही रहे थे कि बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया।