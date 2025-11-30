पति 100 रुपये भी नहीं देता, लेकिन देवभाऊ 1500 देते हैं…भाजपा के मंत्री के बयान से चढ़ा सियासी पारा

महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों के चलते राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और भाजपा नेता जयकुमार गोरे का एक बयान खूब चर्चा में है। सोलापुर जिले में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने महायुति सरकार की माझी लाडकी बहिन योजना का जिक्र करते हुए महिलाओं से अपील की कि वे चुनाव में भाजपा के प्रति वफादार रहें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही लाडकी बहिन योजना लेकर आए हैं।