19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई मेयर चुनाव में नया ट्विस्ट? ठाकरे और फडणवीस की गुप्त चर्चा… क्या बोले संजय राउत

Mumbai Mayor Election: मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भले ही बड़ी जीत दर्ज की हो, लेकिन शहर के मेयर पद को लेकर सियासी खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 19, 2026

Uddhav Thackeray Meets Devendra Fadnavis

उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस (Photo: IANS/File)

मुंबई महानगरपालिका (BMC) के नतीजे आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मेयर पद को लेकर बना हुआ है। मुंबई नगर निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन को सामान्य बहुमत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने 29 नवनिर्वाचित नगरसेवकों को लग्जरी होटल में रखा है। बताया जा रहा है की शिंदे खेमे ने मांग की है कि पहले एक साल के लिए मेयर का पद शिवसेना को दिया जाए, जबकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या मेयर पद के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच कोई गुप्त बातचीत चल रही है? कयास लगाए जा रहे हैं कि मेयर चुनाव के दौरान ठाकरे गुट के 65 नगरसेवक सदन से अनुपस्थित रह सकते हैं, जिससे भाजपा का रास्ता साफ हो जाए। अब इन अटकलों पर शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है।

संजय राउत ने क्या कहा?

उद्धव के करीबी सहयोगी संजय राउत ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच किसी भी तरह की बातचीत की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव जी के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है। ये सब अखबारों और सूत्रों के हवाले से चल रही मनगढ़ंत खबरें हैं। हम ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते।"

राउत ने तंज कसते हुए आगे कहा कि मुंबई का मेयर कौन होगा, यह अब भाजपा और गौतम अडानी तय करेंगे। उन्होंने दावा किया कि भले ही भाजपा अपनी जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन मुंबई की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया है।

संजय राउत ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि दिल्ली से ऐसी चालें चली जा रही हैं कि मुंबई में भाजपा और विशेष रूप से फडणवीस के पसंद का मेयर न बन पाए। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे को मेयर पद के लिए दिल्ली से निर्देश मिल रहे है। मुंबई की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा गठबंधन के भीतर ही खींचतान मची हुई है।

2017 की तरह होगा BMC मेयर का चुनाव?

सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या उद्धव ठाकरे 2017 का कर्ज चुकाएंगे? साल 2017 के बीएमसी चुनाव में भाजपा ने अविभाजित शिवसेना का मेयर बनाने के लिए पीछे हटने का फैसला किया था। चर्चा यह है कि इस बार ठाकरे गुट के 65 नगरसेवक वोटिंग के समय गैर-हाजिर रहकर भाजपा की मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बृहन्मुंबई महानगरपालिका में मेयर का चुनाव निर्विरोध हो सकता है। हालांकि, भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने स्पष्ट किया है कि ठाकरे गुट के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है।

मुंबई बीएमसी चुनाव में सीटों का गणित

हाल ही में घोषित हुए बीएमसी चुनाव के नतीजों में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लेकिन भाजपा को सबसे ज्यादा 89 वार्डों में जीत मिली है। विपक्षी खेमे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसकी सहयोगी राज ठाकरे की मनसे को 6 वार्डों में सफलता मिली। वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें मिलीं। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम ने 8, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को तीन, समाजवादी पार्टी (सपा) को दो और एनसीपी (शरद पवार गुट) को एक सीट पर जीत हासिल हुई है।

अगर सियासी गणित की बात करें तो काल्पनिक स्थिति में विपक्ष एकजुट होता है, तो उसके पास कुल 106 सीटें होंगी। यह आंकड़ा बीएमसी में बहुमत से सिर्फ 8 सीट कम है। माना जा रहा है कि इसी संभावित समीकरण को देखते हुए शिंदे गुट ने अपने शिवसेना पार्षदों को एकजुट रखने की रणनीति अपनाई है।

शिवसेना शिंदे गुट ने होटल पॉलिटिक्स से जुड़ी अटकलों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि शिवसेना और भाजपा ने महायुति के तहत मिलकर चुनाव लड़ा है। 29 पार्षदों में से 20 पहली बार चुने गए हैं और उन्हें सदन के कामकाज, मुद्दे उठाने और महायुति में पार्टी की भूमिका के बारे में बताने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से एक कार्यशाला के लिए पार्षदों को ताज लैंड्स एंड होटल में ठहराया गया है, जहां वरिष्ठ नेता उनका मार्गदर्शन करेंगे। शिंदे गुट ने यह भी साफ किया कि शिवसेना किसी से डरती नहीं और न ही उसे होटल की राजनीति का सहारा लेने की जरूरत है। पार्टी के निर्वाचित पार्षदों ने सीधे तौर पर उद्धव गुट के उम्मीदवारों को हराया है, टूटने का डर उन्हें है।

ये भी पढ़ें

भाजपा के साथ जीते थे, उनके साथ ही रहेंगे… शिंदे गुट ने किया साफ, उद्धव के मंसूबों पर फिरा पानी
मुंबई
Maharashtra Eknath Shinde NDA BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 05:15 pm

Published on:

19 Jan 2026 04:56 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई मेयर चुनाव में नया ट्विस्ट? ठाकरे और फडणवीस की गुप्त चर्चा… क्या बोले संजय राउत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

200 डांसर और ग्रैंड सेट देख प्रोड्यूसर ने पकड़ लिया सिर, गाने की बजट सुन रो पड़े थे मेकर्स

अब तक का सबसे महंगा गाना
बॉलीवुड

‘डंकी’ के बाद शाहरुख खान की वापसी! 2026 में ही दिखेंगे बड़े पर्दे पर

Shahrukh Khan in 'King'
बॉलीवुड

पहले 60… फिर 150 करोड़ के घोटाले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम आया सामने

Raj Kundra scam
बॉलीवुड

यादें, इश्क और जुदाई…शहर की गलियों में बसे इस प्यार ने जगा दिए पुराने जज्बात, हुआ वायरल

Do Deewane Seher Mein
बॉलीवुड

खतरे में ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड! सनी की ‘बॉर्डर 2’ का रिलीज से पहले धमाका, एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे

Border 2 Advance Booking
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.