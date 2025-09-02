मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 3 बजे तक मुंबई खाली करो, वरना…

Bombay High Court on Maratha Reservation Andolan: मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल का अनशन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी है। लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे को नोटिस थमाया है और आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की इजाजत अदालत और पुलिस की ओर से शर्तों के साथ दी गई थी, लेकिन इन शर्तों का उल्लंघन किया गया। इसलिए उन्हें अब आजाद मैदान में आंदोलन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन मामले की सुनवाई हुई। सोमवार के आदेश पर राज्य सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया।