मुंबई

एक्स्ट्रा क्लास के बहाने 16 साल की छात्रा को ऑफिस बुलाकर केमिस्ट्री सर ने की गंदी हरकत, परिजनों ने धुना, पुलिस को सौंपा

Teacher Molestated Minor Student: आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 25, 2025

फोटो: पत्रिका

महाराष्ट्र के पालघर जिले से गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां नालासोपारा पश्चिम इलाके में स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में 16 वर्षीय छात्रा से कथित तौर पर एक शिक्षक ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।

अधिकारियों ने पीड़िता की शिकायत के हवाले से बताया कि, कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री (Chemistry) पढ़ाने वाले 42 वर्षीय शिक्षक ने शनिवार दोपहर में नाबालिग छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। जब पीड़िता पहुंची तो वह उसे अपने ऑफिस में ले गया और कथित तौर पर छेड़छाड़ की।

अधिकारियों ने बताया कि अगले दिन शिक्षक ने क्लास पढ़ाने के दौरान पीड़िता की तस्वीर लेने की कोशिश की, जिसका छात्रा ने विरोध किया और परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद पीड़िता के माता-पिता व अन्य क्लास में पहुंचे और आरोपी शिक्षक की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में नालासोपारा थाने में केस दर्ज किया गया है।

Maharashtra Tahen School

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी उससे छेड़छाड़ कर चुका है। शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों 8, 12 के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। 

