एक्स्ट्रा क्लास के बहाने 16 साल की छात्रा को ऑफिस बुलाकर केमिस्ट्री सर ने की गंदी हरकत, परिजनों ने धुना, पुलिस को सौंपा

अधिकारियों ने बताया कि अगले दिन शिक्षक ने क्लास पढ़ाने के दौरान पीड़िता की तस्वीर लेने की कोशिश की, जिसका छात्रा ने विरोध किया और परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद पीड़िता के माता-पिता व अन्य क्लास में पहुंचे और आरोपी शिक्षक की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में नालासोपारा थाने में केस दर्ज किया गया है।