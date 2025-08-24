Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

सूरत से अपहरण, मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मिला शव… मौसेरे भाई ने ही की 4 साल के आरव की हत्या?

Mumbai-Kushinagar Express Child Body Found: मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच के शौचालय में चार साल के बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फ़ैल गई। अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 24, 2025

Kushinagar Express boy found murdered
मृतक आरव और आरोपी विकास

मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) पर शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच बी-2 के शौचालय में एक चार साल के बच्चे का शव कूड़ेदान में मिला। इस भयावह घटना का खुलासा तड़के करीब 1 बजे हुआ, जब रेलवे के सफाई कर्मचारी नियमित सफाई के दौरान शौचालय में पहुंचे।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) को तुरंत सूचना दी गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि बच्चे का गला रेतकर हत्या की गई है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठा किए गए। बच्चे की पहचान हो गई है और दो दिन पहले अमरोली थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।

ये भी पढ़ें

बॉयफ्रेंड को लेकर दो सहेलियों में हुआ झगड़ा, एक ने दूसरी की गला दबाकर कर दी हत्या, 4 गिरफ्तार
मुंबई
Maharashtra crime news

मां ने दर्ज कराया था गुमशुदगी का मामला

पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक बच्चे का नाम आकाश उर्फ आरव शाह है, जो 21 अगस्त से सूरत के अमरोली से लापता था। उसकी मां दुर्गावती ने अपने ही भतीजे विकास कुमार शाह (26 वर्षीय) के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। विकास फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी है।

दुर्गावती सूरत के अमरोली इलाके में अपने तीन बच्चों के साथ रहती है, जबकि उसका पति मिडिल ईस्ट में मजदूरी करता है। करीब एक सप्ताह पहले उसकी बहन राबड़ी बिहार से अपने बच्चों के साथ सूरत आई थी, जिसमें विकास भी शामिल था।

CCTV से मिला अहम सुराग

21 अगस्त को जब दुर्गावती बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, तब आरव घर पर मौसी राबड़ी और मौसेरे भाई विकास के साथ था। लौटने पर आरव और विकास दोनों गायब थे। राबड़ी ने बताया कि विकास बच्चे को खेलने के लिए बाहर ले गया है। जब दोनों काफी देर बाद भी नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सीसीटीवी फुटेज में आरव और विकास दोनों को सूरत रेलवे स्टेशन पर देखा गया। वहां से वे मुंबई की ट्रेन में चढ़ते दिखे।

जांच के लिए कई टीमें गठित

मामले का मुख्य आरोपी विकास बेरोजगार बताया जा रहा है। उसकी तलाश पुलिस की कई टीमें कर रहीं हैं। अब पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि हत्या कहां हुई और शव गोरखपुर से आने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस में कैसे पहुंचा। पुलिस को शक है कि कुशीनगर एक्सप्रेस में ही मासूम की हत्या की गई, फिलहाल हत्या का मकसद स्पष्ट नहीं है। गुजरात पुलिस और मुंबई रेलवे पुलिस की संयुक्त टीमें आरोपी विकास की तलाश में जुटी हैं।

ये भी पढ़ें

Jalgaon: एक झटके में खत्म हुआ पूरा परिवार, लेकिन बच गई नन्ही दुर्गा, पांच लाशों के बीच रोती देख दहल उठे लोग
मुंबई
electric shock death in Maharashtra

Updated on:

24 Aug 2025 12:36 pm

Published on:

24 Aug 2025 12:24 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सूरत से अपहरण, मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मिला शव… मौसेरे भाई ने ही की 4 साल के आरव की हत्या?

