सूरत से अपहरण, मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मिला शव… मौसेरे भाई ने ही की 4 साल के आरव की हत्या?

21 अगस्त को जब दुर्गावती बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, तब आरव घर पर मौसी राबड़ी और मौसेरे भाई विकास के साथ था। लौटने पर आरव और विकास दोनों गायब थे। राबड़ी ने बताया कि विकास बच्चे को खेलने के लिए बाहर ले गया है। जब दोनों काफी देर बाद भी नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सीसीटीवी फुटेज में आरव और विकास दोनों को सूरत रेलवे स्टेशन पर देखा गया। वहां से वे मुंबई की ट्रेन में चढ़ते दिखे।