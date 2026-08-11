रांची छात्र आंदोलन में खुद नहीं जाएंगे अभिजीत दीपके, बोले- ‘देवेंद्र नाथ महतो का चेहरा चमके, हमारा नहीं’

बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर पर पत्रकारों से बातचीत में अभिजीत दीपके ने कहा कि इस आंदोलन का नेतृत्व देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं, जो पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम पहले ही रांची पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और आंदोलनकारियों के साथ मजबूती से खड़ी है। दीपके ने साफ किया कि वह खुद झारखंड जाकर ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना चाहते, जिससे लोगों का ध्यान आंदोलन के मुख्य नेता देवेंद्र नाथ महतो से हट जाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन का फोकस किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर नहीं, बल्कि छात्रों की मांगों और उनके मुद्दों पर होना चाहिए।