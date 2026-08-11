मुंबई लोकल यात्रियों को तोहफा! शहर में बन रही 29 किमी नई रेल लाइन और 5 नए स्टेशन, जानें पूरी डिटेल

Panvel-Karjat Railway Corridor: मुंबई महानगर क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। पनवेल-कर्जत नई उपनगरीय रेल कॉरिडोर का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुंबई रेलवे विकास निगम (MRVC) इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तेजी से पूरा करने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक, इस साल के अंत तक यह कॉरिडोर रेलवे सेफ्टी जांच यानी CRS निरीक्षण के लिए तैयार हो सकता है। इसके बाद इस मार्ग पर उपनगरीय लोकल सेवा शुरू होने का रास्ता साफ होगा।