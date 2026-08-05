Thane Metro: ठाणे-दिवा मेट्रो परियोजना को मंजूरी, कलवा-मुंब्रा-दिवा के लाखों यात्रियों की होगी मौज

महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हार्डिकर ने बताया कि प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर का कुछ हिस्सा भूमिगत (Underground) और कुछ हिस्सा एलिवेटेड (Elevated) होगा। इससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्य आसान होगा और लोगों को कम से कम असुविधा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अन्य मेट्रो परियोजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत आसान रहेगा, क्योंकि आवश्यक खुली जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रस्तावित मेट्रो लाइन को ओल्ड ठाणे और कोलबाड क्षेत्र से गुजारने की योजना है।