समय रैना को सीएम फडणवीस ने किया सम्मानित, स्टैंडअप कॉमेडियन बोले- मेरा और महाराष्ट्र साइबर का रिश्ता बहुत पुराना

CM Devendra Fadnavis felicitate Samay Raina: महाराष्ट्र में साइबर अपराध और 'डिजिटल अरेस्ट' के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन 1930' नामक साइबर जागरूकता फिल्म के ट्रेलर और '1930 साइबर एंथम' का बुधवार, 26 अगस्त को अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कई फिल्मी सितारे और कलाकार शामिल हुए। इस दौरान कॉमेडियन समय रैना ने अपने खास अंदाज से माहौल को हल्का-फुल्का बना दिया।