समय रैना को सीएम फडणवीस ने किया सम्मानित, स्टैंडअप कॉमेडियन बोले- मेरा और महाराष्ट्र साइबर का रिश्ता बहुत पुराना

सीएम फडणवीस और समय रैना (Photo: viralbhayani/FB)
CM Devendra Fadnavis felicitate Samay Raina: महाराष्ट्र में साइबर अपराध और 'डिजिटल अरेस्ट' के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन 1930' नामक साइबर जागरूकता फिल्म के ट्रेलर और '1930 साइबर एंथम' का बुधवार, 26 अगस्त को अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कई फिल्मी सितारे और कलाकार शामिल हुए। इस दौरान कॉमेडियन समय रैना ने अपने खास अंदाज से माहौल को हल्का-फुल्का बना दिया।
कार्यक्रम में समय रैना का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सम्मान भी किया गया। सम्मान के लिए जब समय रैना मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो उनकी नजर सामने रखे बिस्किट पर पड़ गई। इसके बाद उन्होंने फडणवीस से मजाकिया अंदाज में पूछा, "मैं एक बिस्किट ले सकता हूं?"
समय की इस अप्रत्याशित मांग पर देवेंद्र फडणवीस ने भी मुस्कुराते हुए कहा, "हां, जरूर।" मुख्यमंत्री की अनुमति मिलते ही समय रैना ने सामने रखा एक बिस्किट उठाया और वहां से वापस चले गए। समय की इस हरकत को देखकर मुख्यमंत्री फडणवीस समेत कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों की हंसी छूट गई।
कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने के बाद समय रैना ने महाराष्ट्र साइबर के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र साइबर सेल काफी सक्रिय है और चाहे कोई व्यक्ति अमेरिका में हो या भारत में, साइबर सेल उसे पकड़ लेगा।
समय ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि 1930 एक शानदार नंबर है और उन्होंने इसे सेव करके रखा है, क्योंकि उन्हें अक्सर इस नंबर से फोन आते हैं।
उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि आमतौर पर साइबर सेल से जुड़े कार्यक्रमों में किसी कॉमेडियन को सुबह-सुबह जगाकर सम्मानित करने का मौका कम ही मिलता है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइबर अपराध के खिलाफ जनजागरूकता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी पुलिस, CBI या जज का नाम लेकर लोगों को डराते और धमकाते हैं। डर के कारण लोग उनके जाल में फंस जाते हैं।
फडणवीस ने लोगों से अपील की कि 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी किसी भी चाल का शिकार न बनें। अगर किसी तरह की साइबर धोखाधड़ी होती है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाने में कलाकार, अभिनेता और गायक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनकी लोकप्रियता के जरिए ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के प्रति लोगों को आसानी से जागरूक किया जा सकता है।
'ऑपरेशन 1930' के ट्रेलर और '1930 साइबर एंथम' के अनावरण कार्यक्रम में राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, महाराष्ट्र साइबर के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता शरद केलकर, जावेद जाफरी, आशिष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, सोनाली बेंद्रे, अभिषेक बनर्जी, मंगेश देसाई और गायिका सुनिधि चौहान समेत कई कलाकार और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर होने वाली ठगी के प्रति जागरूक करना है।
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