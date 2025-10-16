सीएम फडणवीस ने चलाया इलेक्ट्रिक ट्रक, फिर किया बड़ा ऐलान, बाबा बागेश्वर भी थे मौजूद

ब्लू एनर्जी मोटर्स का ईवी ट्रक लॉन्च करने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ईवी ट्रक पर अपना हाथ आजमाया। इस दौरान फडणवीस ने ऐलान किया कि मुंबई-पुणे कॉरिडोर पर जल्द ही ऐसे स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जहां ट्रक चालक कुछ ही मिनटों में बैटरी बदल सकेंगे। जहां बैटरी चार्जिंग और बदलने दोनों की सुविधा उपलब्ध होगी। इन स्टेशनों पर ट्रक चालक केवल 5 मिनट में बैटरी बदल सकेंगे, जो पेट्रोल या डीजल वाहन में ईंधन भरने में लगने वाले समय से भी कम है। इससे न केवल कार्गो परिवहन से होने वाला प्रदूषण कम होगा, बल्कि यह प्रणाली और अधिक कुशल और किफायती साबित होगी।