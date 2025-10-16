सीएम फडणवीस ने चलाया इलेक्ट्रिक ट्रक, फिर किया बड़ा ऐलान, बाबा बागेश्वर भी थे मौजूद

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पुणे में देश का पहला और सबसे उन्नत इलेक्ट्रिक ट्रक (EV Truck) लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह ईवी ट्रक पूरी तरह देश में बना हुआ है और बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध है। इसे यहां की परिस्थितियों में चलने के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि इस ट्रक में बैटरी चार्जिंग के साथ-साथ बैटरी स्वैपिंग यानी अदला-बदली की सुविधा भी है। चालक सिर्फ 5 मिनट में बैटरी बदल सकता है, जो पेट्रोल या डीजल वाहन में ईंधन भरने से भी कम समय में किया जा सकता है।
ब्लू एनर्जी मोटर्स का ईवी ट्रक लॉन्च करने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ईवी ट्रक पर अपना हाथ आजमाया। इस दौरान फडणवीस ने ऐलान किया कि मुंबई-पुणे कॉरिडोर पर जल्द ही ऐसे स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जहां ट्रक चालक कुछ ही मिनटों में बैटरी बदल सकेंगे। जहां बैटरी चार्जिंग और बदलने दोनों की सुविधा उपलब्ध होगी। इन स्टेशनों पर ट्रक चालक केवल 5 मिनट में बैटरी बदल सकेंगे, जो पेट्रोल या डीजल वाहन में ईंधन भरने में लगने वाले समय से भी कम है। इससे न केवल कार्गो परिवहन से होने वाला प्रदूषण कम होगा, बल्कि यह प्रणाली और अधिक कुशल और किफायती साबित होगी।
उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल 10,000 इलेक्ट्रिक ट्रक तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही उत्पादन क्षमता 30,000 यूनिट्स तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना दावोस में हुए समझौते का हिस्सा है, जिसे अब तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है।
इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, “भारत हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश अब ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेड इन इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे विचारों को साकार कर रहा है। पहली बार भारत में इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च हुआ है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है।”
