Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘जो चीज 10-20 वर्ष से हैं, उसके लिए अब शोर मचा रहे…नियम-कानून तक नहीं पता’, फडणवीस ने विपक्ष को जमकर सुनाया

विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (MVA) और उसके सहयोगी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मंत्रालय में स्थित कार्यालय में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम से मुलाकात की। इस पर सीएम फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

3 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 16, 2025

Fadnavis on Thackeray brothers

कोई किसी के साथ भी जाए, जीतेगा तो भाजपा गठबंधन ही...ठाकरे भाईयों को लेकर फडणवीस का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। मुंबई महानगरपालिका समेत जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है। इस बीच विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मुलाकात कर मतदाता सूची में सुधार कर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे सहित अन्य विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल थे।

विपक्ष को नियम-कानून तक पता नहीं- फडणवीस 

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाडी (MVA) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से भ्रमित है और केवल दिखावा करने में लगा हुआ है। फडणवीस ने कहा, “मैंने अपने जीवन में इतना कंफ्यूज विपक्ष कभी नहीं देखा। इतने बड़े-बड़े नेता हैं, फिर भी उन्हें यह नहीं पता कि किससे मिलना है और किस विषय पर कहां बात करनी है? लेकिन मुझे लगता है कि असल में उन्हें सब पता है, यह सब केवल एक धारणा बनाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पहले से अंदाजा है कि वे हारने वाले हैं।”

सोलापुर में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता फडणवीस ने बताया कि महाविकास आघाडी के नेता मंगलवार को पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम से मिलने गए, जबकि स्थानीय निकाय चुनावों की जिम्मेदारी किसी और अधिकारी (दिनेश वाघमारे) के पास है। उन्होंने कहा, “चोकलिंगम का स्थानीय चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। उसके लिए अलग कानून और नियम हैं। फिर भी ये नेता गलत जगह पहुंच गए और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत जगह आए है तो बुधवार को फिर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी दिनेश वाघमारे से मिलने गए।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। आमतौर पर विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची को आधार बनाकर स्थानीय चुनावों के लिए सूची तैयार की जाती है, जिसमें लोगों को आपत्ति दर्ज कराने, नाम जोड़ने या हटाने का मौका दिया जाता है। फडणवीस ने कहा, “अगर किसी के पास कोई ठोस सबूत है तो उसे आयोग के पास देना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते। इन्हें कानून की जानकारी नहीं है, बस दिखावा करना आता है।”

अघाडी पर किया कटाक्ष

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में डुप्लिकेट नाम कोई नई बात नहीं है। “ये नाम पिछले 10-20 सालों से सूची में हैं। जब वे सत्ता में थे, तब भी यही नाम थे। हमने कई बार इस पर आपत्ति जताई, लेकिन अब ये लोग इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। सच तो यह है कि उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है।”

‘पवार साहब सबसे समझदार’

फडणवीस ने आगे कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने स्थिति को समझ लिया है, इसलिए वे फिर से महाविकास आघाडी के नेताओं के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी से मिलने उनके साथ नहीं गए।

उन्होंने कहा, “दो दिनों में उन्होंने जो चक्कर लगाए, वो पूरी तरह से बेकार थे, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इन सब लोगों में पवार साहब सबसे समझदार हैं, उन्हें पहली बार जाने पर ही एहसास हो गया कि ये गलत था, इसीलिए वो दोबारा ठाकरे भाईयों के साथ नहीं गए।"

ठाकरे भाईयों को लेकर फडणवीस का बड़ा बयान

मनसे प्रमुख राज ठाकरे के महाविकास आघाडी नेताओं के साथ आने पर पूछे गए सवाल पर फडणवीस ने कहा, “कोई भी किसी के साथ जा सकता है, यह लोकतंत्र है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा-शिवसेना-एनसीपी के महायुति गठबंधन की जीत तय है। हमारे जीतने के बाद विपक्ष आज की तस्वीरें दिखाकर तब कहेगा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, हमने पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ है और जीत हमारी ही होगी।”

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र के गुरुकुल में दिल्ली आश्रम जैसा कांड! नाबालिग छात्रा बोली- कोकरे महाराज ने बार-बार किया गंदा काम
मुंबई
kokare maharaj sexual abuse charge

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 12:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘जो चीज 10-20 वर्ष से हैं, उसके लिए अब शोर मचा रहे…नियम-कानून तक नहीं पता’, फडणवीस ने विपक्ष को जमकर सुनाया

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Assembly Elections 2025: चुनावी मैदान में इस भोजपुरी सुपरस्टार की पत्नी, RJD ने दिया टिकट

Bihar Assembly Elections 2025: Khesari Lal Yadav Wife Chanda
भोजपुरी

पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में आईं ड्रीम गर्ल, शोले में बसंती का रोल बन गया उनकी पहचान

पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में आईं ड्रीम गर्ल, शोले में बसंती का रोल बन गया उनकी पहचान
बॉलीवुड

हेमा मालिनी अपने बर्थडे पर रोईं, किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- मैं पूरी तरह से टूट गई हूं…

Hema Malini Emotional On her Birthday
बॉलीवुड

दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी, KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए

दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी, KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए
TV न्यूज

मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, 20 सालों से अवैध रूप से रह रहा भारत

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.