महाराष्ट्र में कांग्रेस की सियासी चाल से उबाल, महायुति को चुनाव हराने के लिए ‘जंबो टीम’ तैयार, क्या है पूरा‌ गणित?

जानकारी के मुताबिक, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को पार्टी हाईकमान ने राजनीतिक घटनाक्रम समिति की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी है। इस समिति में कुल 15 सदस्य शामिल हैं, जिनमें विधायक ज्योती गायकवाड़, सांसद चंद्रकांत हंडोरे, पूर्व मंत्री असलम शेख, विधायक अमीन पटेल, भाई जगताप, चरणसिंह सप्रा शामिल है। जंबो टीम ने साथ ही वरिष्ठ नेता नसीम खान और सुरेश शेट्टी जैसे अनुभवी नेताओं का भी समावेश है।