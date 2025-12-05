फडणवीस सरकार के एक साल पूरे: सहयोगियों से टकराव, विवादों ने घेरा, 2 बड़े वादे भी अधूरे

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का एक साल पूरा हो गया है। महायुति सरकार में शामिल भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) ने नवंबर 2024 में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 235 सीट पर जीत दर्ज की थी। देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि फडणवीस सरकार का पहला साल उतार-चढ़ाव, विवादों और आंतरिक कलह से भरा रहा है। हाई-प्रोफाइल हत्याओं से लेकर गठबंधन के भीतर बार-बार के तनाव और मराठा आंदोलनों तक ने महायुति सरकार का सिरदर्द बढ़ाया। हालांकि इस एक साल की अवधि में विकास की भी खूब बयार बही, नए एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो और हाईवे तक कई सौगातें मिली हैं।