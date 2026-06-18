मजबूत एकनाथ शिंदे बढ़ाएंगे देवेंद्र फडणवीस की परेशानी! महाराष्ट्र में बीजेपी से अधिक MP से बढ़ेगी डिप्टी सीएम की ताकत

महायुति गठबंधन में इस समय बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के 132 विधायक हैं। जबकि शिंदे सेना के पास 57 विधायक हैं। लोकसभा की बात करें, तो महाराष्ट्र की 42 सीटों में से भाजपा के पास 9 और शिंदे सेना के खाते में 7 हैं। ऐसे में अगर उद्धव के छह सांसद एकनाथ शिंदे का हाथ थामते हैं, तो शिंदे सेना के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। यानी एकनाथ शिंदे भाजपा से मोलभाव की ज्यादा बेहतर स्थिति में आ जाएंगे और इससे महायुति गठबंधन के समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं।