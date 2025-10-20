गिरफ्तारी के डर से बुजुर्ग ने ठगों को दे दिए 1.08 करोड़, पूरा मामला जान रह जाएंगे हैरान

मुंबई में डिजिटल अरेस्ट एक और चौंकाने वाला सामने आया है। विलेपार्ले इलाके में रहने वाले 82 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति से जालसाजों ने सीबीआई (CBI) और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर एक करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की। मुंबई साइबर पुलिस के अनुसार, पीड़ित बुजुर्ग को सबसे पहले व्हाट्सएप वीडियो कॉल (WhatsApp) आया, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को दिल्ली के टेलीकॉम विभाग का अधिकारी पवन कुमार बताया। उसने दावा किया कि बुजुर्ग के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर केनरा बैंक में फर्जी खाता खोला गया, जिसका उपयोग अवैध अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए किया जा रहा है।