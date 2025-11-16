शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो घर में होगी मौत! ढोंगी बाबा ने 14 साल तक महिला से किया दुष्कर्म

इतना ही नहीं आरोपी ढोंगी बाबा ने वर्ष 2010 से अब तक पीड़िता के परिवार से लगभग 50 लाख रुपये की ठगी भी की। इस मामले में नासिक के इंदिरानगर थाने में आरोपी गणेश जगताप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वह नासिक के निफाड तालुका के धारणगाव का रहने वाला है। पुलिस ने शिकायत के अधर पर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें रेप, काला जादू और आर्थिक अपराध से जुड़ी धाराएं लगाई हैं।