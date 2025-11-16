Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो घर में होगी मौत! ढोंगी बाबा ने 14 साल तक महिला से किया दुष्कर्म

Maharashtra Rape Crime : आरोपी ने कथित तौर पर महिला को जादू-टोने की शक्तियों का डर दिखाकर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 16, 2025

Maharashtra fraud baba exposed

ढोंगी बाबा ने महिला का किया यौन शोषण (File Photo)

Nashik Fraud Baba: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां जादू-टोने का डर दिखाकर एक ढोंगी बाबा ने पिछले 14 सालों तक एक महिला का यौन शोषण किया। आरोप है कि वह महिला को धमकाता था कि अगर उसने यौन संबंध बनाने से इंकार किया तो उसके परिवार में किसी की मौत हो जाएगी। महिला कई साल तक इसी डर में जीती रही और आखिरकार हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जादू-टोने का डर दिखाकर 14 साल तक रेप

पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी उस पर काला जादू का डर दिखाकर मानसिक दबाव बनाता था। वह कहता था कि वह स्मशान में पूजा करता है और उसके पास एक किताब है जिसमें महिला के पति और बच्चों के नाम लिखे हैं। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो इनमें से किसी एक की बलि चढ़ जाएगी। इसी अंधविश्वास और धमकी का फायदा उठाकर वह सालों तक उसका यौन उत्पीड़न करता रहा।

इतना ही नहीं आरोपी ढोंगी बाबा ने वर्ष 2010 से अब तक पीड़िता के परिवार से लगभग 50 लाख रुपये की ठगी भी की। इस मामले में नासिक के इंदिरानगर थाने में आरोपी गणेश जगताप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वह नासिक के निफाड तालुका के धारणगाव का रहने वाला है। पुलिस ने शिकायत के अधर पर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें रेप, काला जादू और आर्थिक अपराध से जुड़ी धाराएं लगाई हैं।

इस बीच, शिकायत दर्ज होते ही आरोपी को इसकी भनक लग गई और वह फरार हो गया। पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद यह आशंका भी जताई जा रही है कि अन्य पीड़ित महिलाएं भी आगे आ सकती हैं।

रेप का आरोपी बरी

उधर, ठाणे की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक युवक को बरी कर दिया। यह मामला उस लड़की से जुड़ा था जिसे नाबालिग बताया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि उसकी उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। अदालत के मुताबिक, उपलब्ध गवाही और परिस्थितियों से यह साफ होता है कि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे और उनके बीच का संबंध आपसी सहमति पर आधारित था।

22 वर्षीय आरोपी और लड़की दोनों भायंदर के रहने वाले थे। लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर युवक को 19 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि युवक ने लड़की के साथ दुष्कर्म, गाली-गलौज और धमकी दी थी। जिसके बाद उस पर आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, हालांकि उसे 20 अगस्त 2020 को जमानत मिल गई।

मुकदमे के दौरान लड़की ने अपने बयान में बताया कि वे दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और उनका रिश्ता लंबे समय से चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की जन्मतिथि 24 जून 2003 बताई गई, लेकिन मूल जन्म प्रमाण पत्र अदालत में कभी पेश नहीं किया गया। यही वजह रही कि अदालत ने उम्र को लेकर संदेह व्यक्त किया और आरोपी को लाभ देते हुए बरी कर दिया।

ये भी पढ़ें

Pune: ढोंगी बाबा की घिनौनी करतूत, ग्रह दोष बताकर 6 लोगों का किया यौन शोषण, ऐप से की जासूसी
मुंबई
Maharashtra fraud baba exposed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Nov 2025 05:18 pm

Published on:

16 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो घर में होगी मौत! ढोंगी बाबा ने 14 साल तक महिला से किया दुष्कर्म

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की वो बहू जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान की ट्रेनिंग के बाद भी, जानें फिल्मों क्यों से बनाई दूरी?

धर्मेंद्र की वो बहू, जो है फेमस व्लॉगर, शाहरुख खान की ट्रेनिंग के बाद भी, जानें फिल्मों क्यों से बनाई दूरी?
बॉलीवुड

‘अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…’ 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर

'अब ठाकुर के पैरों तले कुचलकर मरेगा गब्बर…' 50 साल बाद दिखेगा Sholay का वो क्लाइमैक्स, जो कभी नहीं देखा गया पर्दे पर
बॉलीवुड

सड़क पर हाथ में फेमस एक्टर का फोटो लिए… पांच साल से शख्स कर रहा है इंतजार, सामने आया वीडियो

Sonu Sood Fan Video Post (1)
बॉलीवुड

टूटे अमिताभ बच्चन! इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बोले- सब छोड़कर जा रहे हैं…

Amitabh Bachchan emotional
बॉलीवुड

हेमा मालिनी नहीं इस पाकिस्तानी लड़की के लिए पागल थे धर्मेंद्र, जानें क्यों रह गया था उनका प्यार अधूरा

Dharmendra First Love story
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.