जीजा की डिग्री पर डॉक्टर बना साला… बहन ने खोल दी पोल, मचा हड़कंप

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां कार्डियक स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे एक डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी असली डिग्री नहीं, बल्कि अपने अमेरिका में रहने वाले जीजा की मेडिकल डिग्री का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की। जैसे ही यह शिकायत आई, कॉलेज प्रशासन और जिला स्तर के अधिकारी हरकत में आ गए हैं।
यह शिकायत डॉक्टर सोनाली सिंह (Dr Sonali Singh) ने की है, जो आरोपी डॉक्टर की बहन है। उनका कहना है कि उनके भाई अभिनव सिंह (Abhinav Singh) ने 2022 में मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पद पाने के लिए उनके पति, डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता (Dr Rajeev Kumar Gupta) की शैक्षणिक डिग्रियों का गलत इस्तेमाल किया। डॉक्टर गुप्ता इस समय अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मयंक शुक्ला ने बताया कि आरोप सामने आने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू कर दी गई है। जबकि आरोपी डॉक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह कॉलेज में डॉ राजीव कुमार गुप्ता के नाम से काम कर रहे थे।
इस बीच, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने एक विशेष जांच समिति बनाई है, जो डॉक्टर की नियुक्ति में इस्तेमाल हुए सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। यह पैनल आरोपों की पुष्टि करेगा और यह छानबीन करेगा कि कैसे इतनी बड़ी धोखाधड़ी भर्ती प्रक्रिया में पकड़ में नहीं आई। अधिकारियों ने बताया कि अब पिछले कुछ वर्षों में हुई सभी भर्तियों की भी समीक्षा की जाएगी।
समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगा और आरोपी को नौकरी के दौरान दी गई पूरी सैलरी वसूल करेगा। इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है और राज्य सरकार को भी सूचित कर दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग