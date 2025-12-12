जीजा की डिग्री पर डॉक्टर बना साला… बहन ने खोल दी पोल, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां कार्डियक स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे एक डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी असली डिग्री नहीं, बल्कि अपने अमेरिका में रहने वाले जीजा की मेडिकल डिग्री का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की। जैसे ही यह शिकायत आई, कॉलेज प्रशासन और जिला स्तर के अधिकारी हरकत में आ गए हैं।