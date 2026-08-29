Indian Railways: गणपति भक्तों के लिए खुशखबरी, मुंबई से मडगांव के बीच 4 नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

मुंबई से मडगांव के बीच चलने वाली इन स्पेशल ट्रेनों को कोंकण के कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। यात्रियों के लिए ट्रेन के प्रमुख स्टॉपेज इस प्रकार हैं- दादर, ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, माणगांव, वीर, खेड़, चिपलून, सावर्डा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली और मडगांव।