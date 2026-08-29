शरद गुट में सब ठीक नहीं? NCP की कोर कमेटी बैठक में नहीं पहुंचे रोहित पवार, कांग्रेस से बढ़ रही करीबी

इस बैठक को लेकर एक और बड़ा सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के संभावित विलय से जुड़ा है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्या पार्टी भविष्य में एनडीए के साथ जाने को लेकर कोई रणनीति बना सकती है। जबकि रोहित पवार भाजपा के साथ हाथ मिलाकर एनडीए में शामिल होने के सख्त खिलाफ है। वह कई बार कह चुके है कि वह किसी भी हाल में भाजपा में शामिल नहीं होंगे। इस वजह से उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं।