FDA अफसर को गुस्साई भीड़ ने जबरन खिलाए एक्सपायर्ड बिस्किट, लोग बोले- रिश्वत लेकर दुकानदार को बचा रहा था

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब आईएएस तुकाराम मुंढे की अगुवाई वाली एफडीए की ओर से खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। हाल के हफ्तों में FDA अधिकारियों ने कई जगहों पर निरीक्षण कर मिलावटी खाद्य पदार्थों, एक्सपायर्ड उत्पादों की बिक्री और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं की जांच की है। ऐसे में छत्रपति संभाजीनगर की यह घटना खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और एक्सपायर्ड सामान की बिक्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। हालांकि, बच्चे की तबीयत खराब होने और दुकान में मिले एक्सपायर्ड बिस्किट के बीच संबंध जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।