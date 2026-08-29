कैलास मानसरोवर गए मुंबई के 40 श्रद्धालु लापता, जाने-माने पर्वतारोही डॉ. मिलिंद चितले भी शामिल

Nepal Flood: नेपाल और तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सैकड़ों भारतीयों से संपर्क टूट गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 29 अगस्त तक कम से कम 320 भारतीय नागरिक और 100 से अधिक भारतीय मूल के लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में मुंबई के वरिष्ठ पर्वतारोही और ट्रेकिंग विशेषज्ञ डॉ. मिलिंद चितले भी शामिल हैं। चितले अपनी पत्नी और मुंबई के श्रद्धालुओं के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। उनके साथ गए यात्रियों के परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।