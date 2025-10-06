यौन संबंध का बनाया दबाव, 1.5 करोड़ रुपये वसूले! नामी वकील के साथ युवती ने खेला ‘डर्टी गेम’

समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। इसी दौरान युवती ने अलग-अलग बहाने बनाकर वकील से पैसे मांगना शुरू किया। कभी कोई बीमार है तो कभी शूटिंग के लिए बहाने वह पैसे मांगती। बताया जा रहा है कि वकील ने कई बार उसकी मदद की और 20 से 30 लाख रुपये तक दिए। लेकिन जब उसने पैसे वापस मांगे, तो युवती ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने उनके साथ बिताए निजी पलों की कुछ तस्वीरें मॉर्फ करके उन्हें वायरल करने और बलात्कार के आरोप में केस दर्ज कराने की धमकी दी।