यौन संबंध का बनाया दबाव, 1.5 करोड़ रुपये वसूले! नामी वकील के साथ युवती ने खेला ‘डर्टी गेम’

मुंबई में ब्लैकमेलिंग का हाई-प्रोफाइल मामला (AI Image)
मुंबई में एक नामी वकील से ब्लैकमेलिंग कर करीब डेढ़ करोड़ रुपये वसूलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवती ने वकील को मॉर्फ की गई आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर डराया और इस धमकी के जरिए उससे भारी रकम ऐंठ ली। लंबे समय तक दबाव और धमकियों का सामना करने के बाद आखिरकार वकील ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवती और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर मुंबई में रहने वाले पीड़ित वकील ने केंद्र सरकार में बहुत ऊंचे पदों पर काम किया है। यहां तक की भारत का प्रतिनिधित्व जी-20 सम्मेलन सहित कई अंतरराष्ट्रीय बैठकों में किया है। इसलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि वकील की इस युवती से पहचान एक कॉमन दोस्त के जरिये हुई थी। पिछले साल युवती अपने कुछ दोस्तों के साथ वकील के घर भी आई थी। इसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू हुई और धीरे-धीरे यह बातचीत फोन कॉल और मुलाकातों तक पहुंच गई।
समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। इसी दौरान युवती ने अलग-अलग बहाने बनाकर वकील से पैसे मांगना शुरू किया। कभी कोई बीमार है तो कभी शूटिंग के लिए बहाने वह पैसे मांगती। बताया जा रहा है कि वकील ने कई बार उसकी मदद की और 20 से 30 लाख रुपये तक दिए। लेकिन जब उसने पैसे वापस मांगे, तो युवती ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने उनके साथ बिताए निजी पलों की कुछ तस्वीरें मॉर्फ करके उन्हें वायरल करने और बलात्कार के आरोप में केस दर्ज कराने की धमकी दी।
जानकारी के अनुसार, एक बार युवती वकील के घर भी पहुंची और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। वकील ने साफ कहा कि वह विवाहित है और उसकी एक छोटी बेटी भी है, लेकिन युवती ने उसके साथ जबरन नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। वह वकील पर अपने साथ घूमने चलने का दबाव बनाने लगी।
बाद में ब्लैकमेलिंग के जरिए उसने वकील से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये ऐंठ लिए। आखिरकार वकील ने हिम्मत जुटाकर मुंबई के गोरेगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने युवती और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण मुंबई पुलिस इस केस को गंभीरता से देख रही है। आगे की जांच में यह स्पष्ट होगा कि युवती के इस डर्टी ब्लैकमेलिंग गेम में और कौन-कौन शामिल था।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग