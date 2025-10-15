Patrika LogoSwitch to English

रेल यात्री ध्यान दें! प्लेटफॉर्म तक छोड़ने नहीं आ सकेंगे अपने, रेलवे ने लिया कड़ा फैसला

त्योहारी सीजन के दौरान प्लेटफार्मों पर भीड़ प्रबंधन रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 15, 2025

Government Railway Police Maharashtra

मुंबई के बड़े रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद (PHOTO: IANS/File)

दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एहतियाती कदम उठाया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), बांद्रा टर्मिनल और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।

15 से 31 अक्टूबर तक पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर रोक

पश्चिम रेलवे ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुंबई के बांद्रा टर्मिनल के साथ-साथ गुजरात के वापी, उधना और सूरत स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक रहेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर सुचारू आवाजाही बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म टिकटों पर अस्थायी रोक लगाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि “हमारा उद्देश्य स्टेशन परिसर में भीड़ को नियंत्रित कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।”

मध्य रेलवे के इन स्टेशनों पर भी प्लेटफॉर्म टिकट बंद

वहीं, मध्य रेलवे ने भी मुंबई मंडल के प्रमुख स्टेशनों सीएसएमटी, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल (एलटीटी), ठाणे, कल्याण और पनवेल पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।

मध्य रेलवे ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ती है। इसलिए यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए उठाया गया है।

इन यात्रियों को मिलेगी छूट

हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों, दिव्यांगजन, बच्चों या महिलाओं की सहायता के लिए आने वालों को जरूरत पड़ने पर प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जा सकेंगे। इसके अलावा कम पढ़े व्यक्तियों या विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले यात्रियों की सहायता के लिए आने वाले लोगों को भी छूट दी जाएगी।

गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में ही बांद्रा टर्मिनल पर एक ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में भगदड़ मच गई थी, जिसमें नौ यात्री घायल हुए थे। इस बार रेलवे ने ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए पहले से सख्त कदम उठाए हैं।





Updated on:

15 Oct 2025 02:03 pm

Published on:

15 Oct 2025 02:01 pm

रेल यात्री ध्यान दें! प्लेटफॉर्म तक छोड़ने नहीं आ सकेंगे अपने, रेलवे ने लिया कड़ा फैसला

