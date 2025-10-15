रेल यात्री ध्यान दें! प्लेटफॉर्म तक छोड़ने नहीं आ सकेंगे अपने, रेलवे ने लिया कड़ा फैसला

पश्चिम रेलवे ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुंबई के बांद्रा टर्मिनल के साथ-साथ गुजरात के वापी, उधना और सूरत स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक रहेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन पर सुचारू आवाजाही बनाए रखने के लिए उठाया गया है।