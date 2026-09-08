गोंदिया-बालाघाट महामार्ग पर भीषण हादसा: ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत, 6 यात्रियों की मौत, 7 गंभीर

Gondia Truck Bolero Accident: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में गोंदिया-बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। नागरा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित प्रशासन बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।