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गोंदिया-बालाघाट महामार्ग पर भीषण हादसा: ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत, 6 यात्रियों की मौत, 7 गंभीर

Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक और घायल मध्य प्रदेश के बालाघाट के बताए जा रहे हैं।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 08, 2026

Maharashtra Gondia Balaghat Highway Accident

महाराष्ट्र में सड़क हादसे में 6 लोगों ने गंवाई जान (Photo: IANS/File)

Gondia Truck Bolero Accident: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में गोंदिया-बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। नागरा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित प्रशासन बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

गोंदिया-बालाघाट हाईवे पर आमने-सामने भिड़े ट्रक और बोलेरो

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, एक तेज रफ्तार ट्रक गोंदिया से बालाघाट की ओर जा रहा था। इसी दौरान बालाघाट की तरफ से गोंदिया आ रही यात्रियों से भरी बोलेरो नागरा क्षेत्र में ट्रक से आमने-सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। वाहन में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। जब पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद 6 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 7 घायलों का इलाज चल रहा है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले थे पीड़ित

मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्री मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले हैं। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी मृतकों और घायलों की पहचान की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।

दुर्घटना के बाद गोंदिया-बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। हादसे के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। राहत एवं बचाव कार्य के साथ क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम किया गया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

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Updated on:

08 Sept 2026 01:47 pm

Published on:

08 Sept 2026 01:46 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / गोंदिया-बालाघाट महामार्ग पर भीषण हादसा: ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत, 6 यात्रियों की मौत, 7 गंभीर

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