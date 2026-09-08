पालघर डॉक्टर मारपीट मामला: शिवसेना का बड़ा एक्शन, जिला प्रमुख समेत 7 पदाधिकारी निलंबित; शहर प्रमुख गिरफ्तार

पालघर के अस्पताल में शिंदे गुट के नेताओं का हंगामा (Photo: youtube/sarkarnama)
Eknath Shinde action on Palghar Doctor Assault: महाराष्ट्र के पालघर में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान घायल गोविंदाओं के इलाज के बिल को लेकर निजी अस्पताल में हुए हंगामे और डॉक्टरों से कथित मारपीट के मामले में शिवसेना ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने पालघर जिला प्रमुख कुंदन सांखे समेत 7 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर की गई है।
पार्टी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि इन पदाधिकारियों पर अनुशासनहीनता के कारण कार्रवाई की गई है। वहीं, पुलिस ने मामले में शिवसेना के पालघर शहर प्रमुख राहुल घरात को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
यह मामला पालघर के रिलीफ अस्पताल में रविवार तड़के हुए हंगामे से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, करीब 15 से 20 लोगों का एक समूह अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड और ICU में जबरन घुस गया था। इन लोगों को शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बताया गया है।
हंगामे की वजह दही हांडी कार्यक्रम के दौरान घायल हुए गोविंदाओं के इलाज से संबंधित बकाया बिल बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, समूह में शामिल राहुल घरात ने अस्पताल के एक कर्मचारी को कथित तौर पर थप्पड़ मारा। वहीं, शिवसेना के पालघर जिला प्रमुख कुंदन सांखे और अन्य लोगों पर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप है। यह भी आरोप है कि एक भर्ती मरीज को जबरन अस्पताल से बाहर ले जाया गया।
अस्पताल के बिलिंग काउंटर संभालने वाले विवेक बाबुलिंगा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। FIR में कुंदन सांखे, राहुल घरात और स्थानीय विधायक राजेंद्र गावित के बेटे रोहित समेत कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस एक्ट के तहत मारपीट, आपराधिक धमकी, अनधिकृत प्रवेश, गैरकानूनी जमावड़ा समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पालघर थाने के निरीक्षक किशोर महानुभाव ने बताया कि राहुल घरात को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद पणजी के पास पत्रकारों से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने राहुल घरात को पार्टी से निलंबित करने की घोषणा की।
शिंदे ने कहा कि पालघर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सा कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की शारीरिक मारपीट को शिवसेना न तो उचित ठहरा सकती है और न ही उसका समर्थन कर सकती है।
उन्होंने कहा कि इलाज या अस्पताल के बिल से संबंधित किसी भी शिकायत का समाधान कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शिंदे ने स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी।
पार्टी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अनुशासनहीनता के आरोप में कुल 7 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें पालघर जिला प्रमुख भी शामिल हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं।
शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व की इस कार्रवाई को घटना से खुद को स्पष्ट रूप से अलग करने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है।
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