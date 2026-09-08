पालघर डॉक्टर मारपीट मामला: शिवसेना का बड़ा एक्शन, जिला प्रमुख समेत 7 पदाधिकारी निलंबित; शहर प्रमुख गिरफ्तार

Eknath Shinde action on Palghar Doctor Assault: महाराष्ट्र के पालघर में दही हांडी कार्यक्रम के दौरान घायल गोविंदाओं के इलाज के बिल को लेकर निजी अस्पताल में हुए हंगामे और डॉक्टरों से कथित मारपीट के मामले में शिवसेना ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने पालघर जिला प्रमुख कुंदन सांखे समेत 7 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर की गई है।