पाकिस्तान के नंबर से आई धमकी, जांच सतारा पहुंची तो कश्मीर का शख्स गिरफ्तार; फोन ने खोला क्या राज?

बाद में वह सतारा में रहने लगा और वहीं सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने लगा। उसकी पत्नी भी सतारा में घरेलू काम करती है। पुलिस ने उसकी पत्नी और भतीजे से भी पूछताछ की है। पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि शरीफ के पिता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहते हैं। इसके बाद जांच एजेंसी ने उसके पाकिस्तान से जुड़े संपर्कों की पड़ताल और तेज कर दी है।