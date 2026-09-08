कोरोना वैक्सीन पर नाना पटोले का बड़ा दावा, कहा- कैंसर और हार्ट अटैक के मामले बढ़े; ICMR स्टडी ने किया खारिज

Coronavirus Vaccine Heart Attack Claim: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक नाना पटोले ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक गंभीर दावा किया है। गोंदिया जिले के आमगांव में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और नागरिकों को संबोधित करते हुए पटोले ने कहा कि कोरोना रोधी वैक्सीन लगने के बाद लोगों में कैंसर और हार्ट अटैक के मामले बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चलाए गए बड़े पैमाने के टीकाकरण अभियान और तत्कालीन केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए।