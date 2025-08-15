Rain Alert: मुंबई समेत पूरे कोंकण में 72 घंटे होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, प्रशासन अलर्ट

हालांकि आईएमडी ने बताया कि महाराष्ट्र में 19 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट के पास सक्रिय है। यह सिस्टम 7.6 किमी ऊंचाई तक फैले चक्रवाती परिसंचरण के साथ पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में दक्षिण ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश को पार करेगा। इसके अलावा, एक और चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पूर्वी अरब सागर और कच्छ के पास सक्रिय है। जिसके चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के आसार है।