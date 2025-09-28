Holiday Declared: 29 सितंबर को सभी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, सरकार ने यहां जारी किया आदेश

जाते-जाते मानसून देश के कई हिस्सों में कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के मराठवाडा में हाहाकार मचा हुआ है। शनिवार रात से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आईएमडी ने रविवार को सात जिलों में रेड अलर्ट और सोमवार को 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हैं। इस बीच, पालघर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार 29 सितंबर को सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है।