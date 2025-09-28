Holiday Declared: 29 सितंबर को सभी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, सरकार ने यहां जारी किया आदेश

जाते-जाते मानसून देश के कई हिस्सों में कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के मराठवाडा में हाहाकार मचा हुआ है। शनिवार रात से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आईएमडी ने रविवार को सात जिलों में रेड अलर्ट और सोमवार को 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हैं। इस बीच, पालघर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार 29 सितंबर को सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है।
भारतीय मौसम विभाग ने 28 सितंबर को पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। रविवार से ही जिले के कई हिस्सों में मूसलधार बारिश हो रही है। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं।
मौसम विभाग ने 29 सितंबर के लिए पालघर जिले में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को आशंका है कि सोमवार को भी कई इलाकों में सड़कों, पुलों आदि पर पानी भर सकता है, जिससे आवाजाही में बाधा आ सकती है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 29 सितंबर को जिले की सभी आंगनवाड़ी, सरकारी और निजी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलें, जिला परिषद और नगरपालिका स्कूलें, अनुदानित और गैर-अनुदानित शैक्षणिक संस्थान, सभी आश्रम शालाएं, कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्र बंद रहेंगे।
हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया है कि इस दौरान आपदा प्रबंधन कार्य प्रभावित न हो, इसलिए सभी मुख्याध्यापक, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कार्यालयीन समय पर संस्थान में उपस्थित रहना होगा। उन्हें स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करना होगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
