मुंबई पर आसमानी संकट बरकरार, IMD ने दी चिंताजनक जानकारी, मंगलवार को भी स्कूल-कॉलेज बंद

आईएमडी मुंबई की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने बताया कि, मुंबई 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में खासकर तटीय इलाकों और घाट क्षेत्रों में मौसम अत्यधिक खराब रहेगा। आज रत्नागिरी और मुंबई समेत दक्षिण कोंकण में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंगलवार को मुंबई समते पूरे उत्तर कोंकण क्षेत्र में रेड अलर्ट रहेगा। अगले 12 घंटों में यह सिस्टम डिप्रेशन में बदल सकता है और बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है।