मुंबई

मुंबई पर आसमानी संकट बरकरार, IMD ने दी चिंताजनक जानकारी, मंगलवार को भी स्कूल-कॉलेज बंद

Mumbai School, College Holiday Declared on 19th August: मुंबई और इसके उपनगरों में मंगलवार को भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। हालात को देखते हुए कल भी मुंबई और ठाणे के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 18, 2025

मुंबई में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश से हालात गंभीर बन गए हैं। भारत मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार और मंगलवार के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियातन मुंबई और ठाणे के सभी स्कूल और कॉलेजों में मंगलवार को भी छुट्टी घोषित कर दिया गया है।

आईएमडी मुंबई की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने बताया कि, मुंबई 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में खासकर तटीय इलाकों और घाट क्षेत्रों में मौसम अत्यधिक खराब रहेगा। आज रत्नागिरी और मुंबई समेत दक्षिण कोंकण में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंगलवार को मुंबई समते पूरे उत्तर कोंकण क्षेत्र में रेड अलर्ट रहेगा। अगले 12 घंटों में यह सिस्टम डिप्रेशन में बदल सकता है और बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के बाद प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों तक मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

Published on:

18 Aug 2025 07:29 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई पर आसमानी संकट बरकरार, IMD ने दी चिंताजनक जानकारी, मंगलवार को भी स्कूल-कॉलेज बंद

