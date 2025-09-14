Rain Alert: 14-15 सितंबर को मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट, इन जिलों को सबसे ज्यादा खतरा

महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Forecast) के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। मुंबई समेत पूरे राज्य में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर लौट आया है। बीते कुछ दिनों से बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन अब मौसम विभाग (IMD) ने फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। रविवार 14 सितंबर और सोमवार 15 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में जोरदार बारिश व गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान राज्य के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।