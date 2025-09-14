Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

Rain Alert: 14-15 सितंबर को मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट, इन जिलों को सबसे ज्यादा खतरा

Maharashtra Weather Update : मराठवाड़ा के अधिकांश स्थानों पर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। नदियां और नाले उफान पर हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 14, 2025

Maharashtra Rain Alert
महाराष्ट्र में 48 घंटे तक डबल अलर्ट (AI Image)

महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Forecast) के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। मुंबई समेत पूरे राज्य में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर लौट आया है। बीते कुछ दिनों से बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन अब मौसम विभाग (IMD) ने फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। रविवार 14 सितंबर और सोमवार 15 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में जोरदार बारिश व गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान राज्य के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि सिंधुदुर्ग, धुले और नंदुरबार को छोड़कर लगभग पूरे महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है। राज्यभर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आज रायगड में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं सोमवार को सातारा (घाट क्षेत्र में), रत्नागिरी, पुणे (घाट क्षेत्र में) और रायगड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा।

यलो अलर्ट वाले जिलों में मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, अकोला, अमरावती, नागपुर और भंडारा शामिल हैं। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अंदेशा है। इसके अलावा नासिक, अहिल्यानगर, जलगांव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, गडचिरोली और गोंदिया जिलों में बिजली चमकने और गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।

मराठवाड़ा में 24 घंटों में भारी बारिश

राज्य के कई हिस्सों में पहले से ही बाढ़ जैसी परिस्थितियां देखने को मिली हैं। मराठवाड़ा में पिछले 24 घंटों में मूसलधार बारिश ने कहर बरपाया है और करीब 33 राजस्व मंडलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड़ और हिंगोली जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। रातभर हुई बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं और खेतों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने जैसी बारिश से कई नदियों में बाढ़ आ गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतें और अनावश्यक बाहर न निकलें। जबकि तटीय इलाकों में भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। लगातार हो रही भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

Published on:

14 Sept 2025 12:52 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Rain Alert: 14-15 सितंबर को मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट, इन जिलों को सबसे ज्यादा खतरा

