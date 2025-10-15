Rain Alert: अगले दो घंटों में होगी धुआंधार बारिश, मौसम विभाग का इन जिलों में डबल अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर दक्षिण तटीय तमिलनाडु और उससे सटे कॉमोरेन क्षेत्र पर एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बन हुआ है। जबकि निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर दक्षिण-पूर्व अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र पर एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है। इसके प्रभाव में 19 अक्टूबर के आसपास केरल-कर्नाटक तटों से दूर दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।