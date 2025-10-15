Rain Alert: अगले दो घंटों में होगी धुआंधार बारिश, मौसम विभाग का इन जिलों में डबल अलर्ट

महाराष्ट्र में दिवाली तक हो सकती है तूफानी बारिश- IMD
लगभग पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Forecast) से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। दिवाली के करीब आते ही मौसम विभाग (IMD) ने राज्यवासियों को चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिन तूफानी बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब है कि गणपति, नवरात्र और दशहरे के बाद अब दिवाली भी बारिश के बीच मनाई जाएगी।
मौसम विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार, महाराष्ट्र में अगले दो दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में आज से 17 अक्टूबर तक गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, कोकण और गोवा क्षेत्र में भी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं।
इस बीच, आईएमडी मुंबई ने चेतावनी (Nowcast warnings) जारी करते हुए कहा कि अगले 2-3 घंटों के दौरान ठाणे, नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, रायगढ़, पुणे, सोलापुर, रत्नागिरी, सिंदुधुर्ग, कोल्हापुर में आंधी-बारिश की भविष्यवाणी की है।
IMD के अनुसार, ठाणे, नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, रायगढ़, पुणे, सोलापुर, रत्नागिरी में हलकी बारिश होने की संभावना है, जो 5 मिमी प्रति घंटा से कम दर से गिरेगी। इसके साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसलिए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीँ, सिंदुधुर्ग और कोल्हापुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंधी बारिश की तीव्रता अधिक होने की संभावना है। यह मौसम अलर्ट आज 15 अक्टूबर को रात 7 बजे जारी किया गया है, जो रात 10 बजे तक के लिए है।
आईएमडी के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक रहे केएस होसालिकर (KS Hosalikar) ने बताया कि अगले 2-3 घंटों के दौरान, उत्तर रायगड़ और पुणे के पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम से तीव्र तूफानी बारिश की संभावना है, जबकि नवी मुंबई के कुछ क्षेत्रों में भी अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर दक्षिण तटीय तमिलनाडु और उससे सटे कॉमोरेन क्षेत्र पर एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बन हुआ है। जबकि निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों पर दक्षिण-पूर्व अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र पर एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है। इसके प्रभाव में 19 अक्टूबर के आसपास केरल-कर्नाटक तटों से दूर दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
इस मौसमी सिस्टम के चलते राज्य में बारिश के लिए अनुकूल मौसम बना हुआ है। अगले दो-तीन दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की-हल्की बूंदाबांदी से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि अगले 7 दिनों के दौरान केरल और तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बारिश की गतिविधि में वृद्धि जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, 20 अक्टूबर तक यानी नरक चतुर्दशी (दिवाली) तक महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आंधी, बिजली और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान अधिकांश जगहों पर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं, कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हलकी से मध्यम बारिश भी हो सकती है। हवा की गति इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कोंकण में 17 अक्टूबर तक और मराठवाडा में 16 अक्टूबर को बिजली के साथ गरज की संभावना है।
