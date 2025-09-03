LPA फिर करवाएगा झमाझम बारिश, डबल अलर्ट हुआ जारी, इन जिलों में बाढ़ का खतरा

महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटे में बारिश का जोर बढ़ने की संभावना है। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (गणेश विसर्जन 2025) है, और उस दिन भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जताया है। महाराष्ट्र में मानसून फिर सक्रिय होगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र (LPA) बना है और इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 7 सितंबर तक गुजरात-राजस्थान की सीमा तक पहुंचने की संभावना है। इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा और उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ-मराठवाड़ा के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पालघर, जलगांव, धुले और नंदुरबार जैसे जिलों में 4 से 6 सितंबर के बीच भारी बारिश की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए महाराष्ट्र के लिए डबल अलर्ट (येलो और ऑरेंज) जारी किया है। हालांकि मौसम के जानकारों का कहना है कि मुंबई और ठाणे जिले के लिए स्थिति फिलहाल अनिश्चित बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 5 और 6 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी (गणेश विसर्जन) के दिन शहर में रुक-रुककर बारिश हो सकती है। बीच-बीच में जोरदार बौछारें भी पड़ सकती हैं, हालांकि बहुत अधिक बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन मुंबई के उत्तर में पालघर से दहाणु तक के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है।
आईएमडी ने कहा, “कोंकण-गोवा के जिलों और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने के साथ गरज-चमक, भारी बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।”
इसके अलावा दक्षिण कोकण और महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों में कहीं-कहीं आंधी-तूफान के साथ बारिश की बौछारें और बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई में 4 सितंबर से धीरे-धीरे बारिश बढ़ेगी और गुरुवार से शनिवार तक इसका असर सबसे ज्यादा दिखने की आशंका है। खासकर मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के उत्तरी हिस्से और दक्षिण गुजरात में जलभराव की स्थिति बन सकती है। फिर रविवार से बारिश में कमी आने की संभावना है।