LPA फिर करवाएगा झमाझम बारिश, डबल अलर्ट हुआ जारी, इन जिलों में बाढ़ का खतरा

महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटे में बारिश का जोर बढ़ने की संभावना है। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (गणेश विसर्जन 2025) है, और उस दिन भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जताया है। महाराष्ट्र में मानसून फिर सक्रिय होगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र (LPA) बना है और इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 7 सितंबर तक गुजरात-राजस्थान की सीमा तक पहुंचने की संभावना है। इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा और उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ-मराठवाड़ा के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पालघर, जलगांव, धुले और नंदुरबार जैसे जिलों में 4 से 6 सितंबर के बीच भारी बारिश की उम्मीद है।