IMD ने जारी किया नया हाई अलर्ट, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, मानसून पर भी बड़ा अपडेट!

मौसम विभाग के अनुसार, आज अक्टूबर को छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में, 3 और 4 अक्टूबर को बिहार में, 4 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश (210 मिमी से ज्यादा) की संभावना है। वहीँ, 2 और 3 अक्टूबर को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, 3 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में, 3 से 5 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 2 से 5 अक्टूबर तक बिहार में, 3 अक्टूबर को असम और मेघालय में, 6 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश (120-200 मिमी) की संभावना है।