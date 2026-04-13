दादर-रत्नागिरी पैसेंजर पर रेलवे का बड़ा फैसला, मनसे ने यूपी-बिहार की ट्रेनें रोकने की दी है धमकी

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से पहले यह ट्रेन दादर स्टेशन से चलती थी, जो मुंबई में रहने वाले कोंकण के प्रवासियों के लिए बेहद सुविधाजनक थी। कोविड के बाद जब सेवाएं बहाल हुईं, तो इस ट्रेन को ठाणे जिले के दिवा स्टेशन से शुरू किया गया। मुंबई के यात्रियों के लिए दिवा तक जाकर ट्रेन पकड़ना काफी असुविधाजनक साबित हो रहा था, जिसके कारण लंबे समय से इसे वापस दादर तक विस्तार देने की मांग की जा रही थी।