13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

दादर-रत्नागिरी पैसेंजर पर रेलवे का बड़ा फैसला, मनसे ने यूपी-बिहार की ट्रेनें रोकने की दी है धमकी

Dadar Ratnagiri Passenger Train: कोरोना महामारी के दौरान रत्नागिरी-दादर पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया था। बाद में जब ट्रेन दोबारा शुरू हुई, तो इसका संचालन दादर के बजाय ठाणे जिले के दिवा स्टेशन से किया जाने लगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Apr 13, 2026

Raj Thackeray MNS Dadar Ratnagiri Passenger

दादर-रत्नागिरी पैसेंजर पर रेल मंत्री का बड़ा अपडेट (Photo: IANS)

मुंबई से कोंकण जाने वाली दादर-रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज ठाकरे (Raj Thackeray) की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अल्टीमेटम और आंदोलन की चेतावनी के बीच अब रेलवे ने इस सेवा को दादर से शुरू करने की संभावनाओं पर कदम बढ़ाया है।

मनसे की उत्तर भारत की ट्रेनें रोकने की धमकी

मनसे ने साफ कहा था कि यदि दादर-रत्नागिरी ट्रेन सेवा शुरू नहीं की गई, तो पार्टी आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को रोकने तक की चेतावनी दी गई थी।

इस मुद्दे को लेकर मनसे प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे अधिकारियों से मुलाकात भी की थी, जिससे मामला और गरमा गया।

शिवसेना MP रविंद्र वायकर ने रेल मंत्री से की मुलाकात

इसके बाद मुंबई उत्तर-पश्चिम से सांसद रविंद्र वायकर (Ravindra Waikar) ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने मांग की कि यह पैसेंजर ट्रेन दिवा की बजाय दादर या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से चलाई जाए। हालांकि, उस समय रेल मंत्री ने इसे तुरंत संभव नहीं बताया था।

अब रेलवे ने उठाया बड़ा कदम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से 7 अप्रैल को शिवसेना सांसद वायकर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दादर से दिवा-रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की 'ऑपरेशनल फिजिबिलिटी' जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।

कोरोना के बाद बढ़ी यात्रियों की परेशानी

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से पहले यह ट्रेन दादर स्टेशन से चलती थी, जो मुंबई में रहने वाले कोंकण के प्रवासियों के लिए बेहद सुविधाजनक थी। कोविड के बाद जब सेवाएं बहाल हुईं, तो इस ट्रेन को ठाणे जिले के दिवा स्टेशन से शुरू किया गया। मुंबई के यात्रियों के लिए दिवा तक जाकर ट्रेन पकड़ना काफी असुविधाजनक साबित हो रहा था, जिसके कारण लंबे समय से इसे वापस दादर तक विस्तार देने की मांग की जा रही थी।

डेढ़ से दो साल में तैयार होगा नया रेल मार्ग

सांसद रविंद्र वायकर ने हाल ही में बताया था कि अगले डेढ़ से दो साल में मुंबई के वेस्टर्न लाइन पर एक नया रेलवे मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। इसके शुरू होने के बाद कोंकण जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें भी उसी मार्ग से संचालित की जाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि भविष्य में यह ट्रेन पश्चिमी रेलवे मार्ग से वसई तक जाएगी और वहां से पनवेल होते हुए कोंकण पहुंचेगी।

राजनीति से दूर रखने की अपील

वायकर ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न देने की अपील करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं।

फिलहाल गेंद रेलवे के पाले में है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि दादर-रत्नागिरी ट्रेन सेवा बहाल होगी या नहीं।

ये भी पढ़ें

‘यूपी-बिहार की ट्रेनें रोक देंगे’, मनसे की धमकी का नहीं हुआ असर, रेलवे लेगी बड़ा फैसला
मुंबई
Raj Thackeray Ratnagiri Diva Passenger Train

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 11:04 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दादर-रत्नागिरी पैसेंजर पर रेलवे का बड़ा फैसला, मनसे ने यूपी-बिहार की ट्रेनें रोकने की दी है धमकी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ranveer Allahbadia Girlfriend : ऑन कैमरा गर्लफ्रेंड के साथ धराने पर बोले सच, जानिए कौन है रणवीर की GF?

Ranveer Allahbadia New Girlfriend, juhi bhatt, BeerBiceps confirmed he is in a relationship,
लाइफस्टाइल

दादी आशा भोसले के अंतिम दर्शन में पोती जनाई की हालत हुई खराब, फूट-फूटकर रोती दिखीं

Asha Bhosle Funeral Granddaughter Zanai Bhosle Bitterly cried she condition not good video Cremation At Shivaji Park
बॉलीवुड

आशा भोसले और लता मंगेशकर की मौत में निकला एक और अजब संयोग

Asha Bhosle and his Sister late Lata Mangeshkar 1 more Coincidence in death fans said pure love
बॉलीवुड

Asha Bhosle Facts : आशा भोसले की लंबी उम्र के ‘सीक्रेट्स’, खुद को 19 की मानती थीं, जानिए कैसे खुद को रखी थीं फिट

Asha Bhosle Latest News, Asha Bhosle Funeral, Asha Bhosle Last Rituals, Asha Bhosle Facts,
लाइफस्टाइल

आशा भोसले की मौत के बाद सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा खुलासा, बताया उनका वर्कर्स के साथ कैसा था व्यवहार

Asha Bhosle death his Security Guard cry and Big Revealed singer nature and his last condition
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.