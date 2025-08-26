943 बैंक खाते, 104 सिम कार्ड और 60 करोड़ का फ्रॉड…इंटरनेशनल ठग गिरोह का भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार

नवी मुंबई में एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है। शराब की दुकान का लाइसेंस दिलवाने का झांसा देकर ठाणे जिले के कल्याण निवासी आरोपी ने नासिक के निफाड़ के एक किसान से 1.44 करोड़ रुपये ठग लिए। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पीड़ित किसान (29) को भरोसा दिलाया कि वह पनवेल स्थित शराब की दुकान का लाइसेंस उसके नाम करवा देगा। किसान और उसके भाई ने जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक कई किस्तों में यह रकम दी। आरोपी ने मालिक को केवल 61 लाख रुपये दिए और 83 लाख रुपये गबन कर लिए। जब किसान ने आरोपी से लाइसेंस के बारे में पूछा तो आरोपी ने पैसे वापस देने की बात कहकर उसे कुछ चेक दिए। लेकिन चेक बाउंस हो गए। जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।