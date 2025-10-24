इस्लामपुर बना ईश्वरपुर… केंद्र सरकार ने नए नाम को दी मंजूरी, इस वजह से लिया गया फैसला

इस्लामपूर का नाम बदलने की मांग पिछले 40-50 सालों से उठ रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के तत्कालीन इस्लामपुर प्रमुख पंत सबनीस ने कई दशक पहले शहर का नाम ईश्वरपुर रखने की मांग की थी। इसके अलावा, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने भी दिसंबर 1986 में इस्लामपुर के यल्लमा चौक पर आयोजित एक सभा में पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे ईश्वरपुर कहकर संबोधित किया था।