Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

इस्लामपुर बना ईश्वरपुर… केंद्र सरकार ने नए नाम को दी मंजूरी, इस वजह से लिया गया फैसला

Islampur Name Changed Ishwarpur: राज्य सरकार ने मानसून सत्र के अंतिम दिन घोषणा की थी कि इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और फिर केंद्र सरकार के पास भेजा था।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 24, 2025

Islampur Name Changed Ishwarpur

इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर हुआ, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी (AI Image)

Maharashtra Islampur is now Ishwarpur: महाराष्ट्र के सांगली जिले (Sangli) के इस्लामपुर (Islampur) शहर का नाम अब ईश्वरपुर (Ishwarpur) हो गया है। केंद्र सरकार ने इस नामकरण को मंजूरी दे दी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनुमोदन पत्र प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही इस्लामपुर के नाम परिवर्तन पर अंतिम मुहर लग गई है, और अब शहर का आधिकारिक नाम ईश्वरपूर हो गया है।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन घोषणा की थी कि इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह नामकरण कानूनी रूप से मान्य हो गया है।

क्यों बदला गया नाम?

इस्लामपूर का नाम बदलने की मांग पिछले 40-50 सालों से उठ रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के तत्कालीन इस्लामपुर प्रमुख पंत सबनीस ने कई दशक पहले शहर का नाम ईश्वरपुर रखने की मांग की थी। इसके अलावा, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने भी दिसंबर 1986 में इस्लामपुर के यल्लमा चौक पर आयोजित एक सभा में पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे ईश्वरपुर कहकर संबोधित किया था।

अब जब शहर का नाम ईश्वरपुर होगा, तो इस बदलाव का असर सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों पर पड़ेगा। ईश्वरपुर नगर परिषद, ईश्वरपुर विधानसभा क्षेत्र और अन्य सरकारी स्तर पर सभी दस्तावेजों, संस्थाओं और उद्योगों में नए नाम का प्रयोग होगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम शहरवासियों की वर्षों पुरानी इच्छा का सम्मान करते हुए उठाया गया है, और इसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है।

गौरतलब हो कि यह पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में किसी जगह का नाम बदला गया हो। इससे पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रखा गया था।

ये भी पढ़ें

New Train: मुंबई से नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की घोषणा, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा
मुंबई
Bengaluru-Mumbai new superfast train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Oct 2025 11:04 am

Published on:

24 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / इस्लामपुर बना ईश्वरपुर… केंद्र सरकार ने नए नाम को दी मंजूरी, इस वजह से लिया गया फैसला

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

New Train: मुंबई से नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की घोषणा, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा

Bengaluru-Mumbai new superfast train
मुंबई

क्यों खाई थी असरानी और राज कपूर ने कभी साथ में काम न करने की कसम? दोस्त ने किया खुलासा

Asrani and Raj Kapoor Rift
बॉलीवुड

लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! e-KYC की चिंता हुई दूर, सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates
मुंबई

‘कांतारा’ के ब्रह्मराक्षस को जाएंगे भूल, जब देखेंगे फिल्म ‘दशेरा’ में वाघमाता का तांडव

Dusshera Movie Poster
बॉलीवुड

महाराष्ट्र: घर में घुसकर किशोरी का यौन उत्पीड़न, लोहे की रॉड से पीटा; छेड़छाड़ की शिकायत करने पर हत्या

college student rape
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.