महाराष्ट्र के उद्योगपति पर IT की बड़ी कार्रवाई: बंगले और फैक्ट्री पर छापा, दशहरे पर खरीदी थी लग्जरी कार

उद्योगपति के आलीशान बंगले और फैक्ट्री पर IT रेड (Photo: X)
आयकर विभाग ने कोल्हापुर (महाराष्ट्र), गोवा और उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्टील उद्योग समूह पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई गोवा स्थित स्टील उद्योग के मालिक और कोल्हापुर के नामी उद्योगपति अनुप बंसल से जुड़ी बताई जा रही है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, आयकर विभाग की टीम ने 8 अक्टूबर की सुबह से ही छापेमारी शुरू की, जो 9 अक्टूबर तक जारी रही। जांच में कोल्हापुर के गोकुल शिरगांव और कागल एमआईडीसी में स्थित स्टील उत्पादन यूनिट्स के साथ-साथ अनुप बंसल के आलीशान बंगले की भी तलाशी ली गई। गोवा में उनके मुख्य औद्योगिक यूनिट और वहां के संचालकों के घरों, कार्यालयों और संपत्तियों पर भी कार्रवाई हुई।
तीन राज्यों में एक साथ हुई इस छापेमारी ने स्टील उद्योग जगत में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि कोल्हापुर में पांच ठिकानों पर, उत्तर प्रदेश में छह ठिकानों पर और गोवा में मुख्य यूनिट पर छापे मारे गए हैं। पूरी कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती देखी गई।
जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग उद्योगपति के पिछले छह वर्षों के आर्थिक लेन-देन, संपत्ति, जमीन, शेयर और सोने में निवेश की गहराई से जांच कर रहा है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कंपनी के खातों में कोई गड़बड़ी या टैक्स चोरी से जुड़ा मामला तो नहीं है।
इस बीच, चर्चा का विषय बनी है अनुप बंसल की नई लग्जरी कार। बताया जा रहा है कि उन्होंने दशहरे के दिन करीब पौने दो करोड़ रुपये की मर्सिडीज बेंज कार खरीदी थी, जिसे अभी रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला है। अधिकारी अब इस खरीद की भी बारीकी से जांच कर रहे हैं। फिलहाल आयकर विभाग ने इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
