महाराष्ट्र के उद्योगपति पर IT की बड़ी कार्रवाई: बंगले और फैक्ट्री पर छापा, दशहरे पर खरीदी थी लग्जरी कार

रिपोर्ट्स के अनुसार, आयकर विभाग की टीम ने 8 अक्टूबर की सुबह से ही छापेमारी शुरू की, जो 9 अक्टूबर तक जारी रही। जांच में कोल्हापुर के गोकुल शिरगांव और कागल एमआईडीसी में स्थित स्टील उत्पादन यूनिट्स के साथ-साथ अनुप बंसल के आलीशान बंगले की भी तलाशी ली गई। गोवा में उनके मुख्य औद्योगिक यूनिट और वहां के संचालकों के घरों, कार्यालयों और संपत्तियों पर भी कार्रवाई हुई।