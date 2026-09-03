खुशखबरी! जबलपुर-कोयंबटूर स्पेशल अब होगी नियमित, 23 अक्टूबर से नए नंबर से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में कुल 24 कोच रखने का फैसला लिया गया है। इसमें सफर को आरामदायक बनाने के लिए फर्स्ट एसी का 1 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच और थर्ड एसी के 6 कोच शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आम यात्रियों के लिए स्लीपर क्लास के 9 कोच और जनरल (सामान्य) श्रेणी के 4 डिब्बे लगाए गए हैं, जबकि ट्रेन के संचालन और गार्ड/सामान के लिए 2 एसएलआर (SLR) कोच भी शामिल रहेंगे।