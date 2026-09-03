खुशखबरी! जबलपुर-कोयंबटूर स्पेशल अब होगी नियमित, 23 अक्टूबर से नए नंबर से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन

जबलपुर-कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन हुई परमानेंट (Patrika File Photo)
Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जबलपुर जंक्शन और कोयंबटूर जंक्शन के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब नियमित ट्रेन के रूप में संचालित करने का फैसला लिया गया है। ट्रेन अब नए नंबर 20160/20159 से साप्ताहिक एक्सप्रेस के तौर पर चलेगी।
फिलहाल यह ट्रेन 02198/02197 जबलपुर-कोयंबटूर-जबलपुर स्पेशल के रूप में संचालित हो रही थी। नियमित होने के बाद इसका नया नंबर 20160/20159 जबलपुर-कोयंबटूर-जबलपुर एक्सप्रेस होगा। नई व्यवस्था अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
ट्रेन नंबर 20160 जबलपुर-जबलपुर? नहीं, जबलपुर-कोयंबटूर एक्सप्रेस हर शुक्रवार रात 11:50 बजे जबलपुर जंक्शन से रवाना होगी। नियमित सेवा की शुरुआत 23 अक्टूबर 2026 से होगी।
ट्रेन तीसरे दिन शाम 5:10 बजे कोयंबटूर जंक्शन पहुंचेगी। यानी यात्रियों को जबलपुर से कोयंबटूर तक लंबी दूरी की यात्रा के लिए साप्ताहिक नियमित ट्रेन की सुविधा मिलेगी।
वापसी में ट्रेन नंबर 20159 कोयंबटूर-जबलपुर एक्सप्रेस हर सोमवार शाम 5:05 बजे कोयंबटूर जंक्शन से रवाना होगी। इसकी नियमित सेवा 26 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। ट्रेन तीसरे दिन सुबह 8:45 बजे जबलपुर जंक्शन पहुंचेगी।
जबलपुर और कोयंबटूर के बीच चलने वाली यह साप्ताहिक एक्सप्रेस कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन का ठहराव नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी जंक्शन, हरदा, खंडवा, भुसावल जंक्शन, नासिक रोड, पनवेल, रोहा, खेड, चिपलून, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाल, थिविम और मडगांव जंक्शन पर होगा।
इसके बाद ट्रेन कारवार, कुमटा, मूकांबिका रोड बिंदूर, कुंडापुरा, उडुपी, मुल्की, मंगलुरु जंक्शन, कासरगोड, कन्नूर, वडकारा, कोझिकोड, तिरूर, शोरनूर जंक्शन और पालक्काड जंक्शन पर भी रुकेगी।
इस रूट पर यात्रियों को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के कई प्रमुख शहरों से आने-जाने की सुविधा मिलेगी।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में कुल 24 कोच रखने का फैसला लिया गया है। इसमें सफर को आरामदायक बनाने के लिए फर्स्ट एसी का 1 कोच, सेकंड एसी के 2 कोच और थर्ड एसी के 6 कोच शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आम यात्रियों के लिए स्लीपर क्लास के 9 कोच और जनरल (सामान्य) श्रेणी के 4 डिब्बे लगाए गए हैं, जबकि ट्रेन के संचालन और गार्ड/सामान के लिए 2 एसएलआर (SLR) कोच भी शामिल रहेंगे।
जबलपुर से दक्षिण भारत के प्रमुख शहर कोयंबटूर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी यात्रियों के लिए काफी उपयोगी है। स्पेशल ट्रेन को नियमित करने से यात्रियों को इस रूट पर स्थायी साप्ताहिक रेल सेवा का लाभ मिलेगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन के नए नंबर 20160/20159 और संशोधित संचालन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
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