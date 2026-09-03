Maharashtra Murder: प्रेम प्रसंग के चलते 17 वर्षीय छात्र की हत्या, आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर बुलाया

kolhapur Murder Case: कोल्हापुर जिले के चंदगड तालुका में एक 17 वर्षीय छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। चचेरी बहन से प्रेम संबंधों से नाराज एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को छुपाने के लिए आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल में लाश को सैकड़ों फीट गहरी खाई में फेंक दिया और बाइक दूसरे राज्य में छोड़ आए। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हर्षद प्रकाश हुंदलेकर का मुख्य आरोपी कीर्तिकुमार कुट्रे की चचेरी बहन से अफेयर चल रहा था।