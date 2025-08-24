बात नहीं मानी तो फेल कर दूंगा… गणित के सर ने छात्रा से की घिनौनी हरकत, पीड़िता की मां ने सिखाया सबक

मुंबई से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने गुरु-शिष्य जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। कांदिवली पूर्व के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गणित पढ़ाने वाले शिक्षक ने नाबालिग छात्रा का लगातार यौन शोषण किया। आरोपी शिक्षक की पहचान कुलदीप पांडे के तौर पर हुई है।
आरोप है कि गणित पढ़ाने वाले शिक्षक ने 15 वर्षीय पीड़ित छात्रा को दसवीं की बोर्ड परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया और लंबे समय तक उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। मामला तब सामने आया जब छात्रा की मां ने बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा और उससे सच्चाई पूछी।
जिसके बाद छात्रा की मां ने हिम्मत दिखाते हुए सीधे स्कूल में जाकर आरोपी शिक्षक को चेतावनी दी और थप्पड़ भी मारा। इसके बाद स्कूल प्रशासन भी एक्शन मोड में आया और लिखित जवाब लेते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन नौकरी जाने के बाद भी आरोपी ने नाबालिग छात्रा का पीछा नहीं छोड़ा और धमकाना जारी रखा।
आखिरकार पीड़िता की मां ने समतानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उसे 4 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उसकी करतूत सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, जुलाई से वह छात्रा को अश्लील मैसेज भेज रहा था, रात में फोन कर बुलाता था और मना करने पर फेल करने की धमकी देता था। कुछ दिन पहले तो उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
आरोपी शिक्षक कुलदीप पांडे पिछले करीब दो दशक से इसी स्कूल में गणित पढ़ा रहा था। 15 वर्षीय पीड़ित लड़की दसवीं कक्षा में पढ़ती थी और वह अक्सर आखिरी बेंच पर बैठा करती थी। आरोपी शिक्षक बार-बार किसी न किसी बहाने से उसके पास जाता, उसे गलत तरीके से छूता। छात्रा ने विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद यह सब चलता रहा। इसके चलते छात्रा घर पर भी डरी-सहमी रहती थी, जिससे उसकी मां को शक हुआ। मां ने बेटी को विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने गणित शिक्षक की अश्लील हरकतों के बारे में बताया।