बात नहीं मानी तो फेल कर दूंगा… गणित के सर ने छात्रा से की घिनौनी हरकत, पीड़िता की मां ने सिखाया सबक

आरोपी शिक्षक कुलदीप पांडे पिछले करीब दो दशक से इसी स्कूल में गणित पढ़ा रहा था। 15 वर्षीय पीड़ित लड़की दसवीं कक्षा में पढ़ती थी और वह अक्सर आखिरी बेंच पर बैठा करती थी। आरोपी शिक्षक बार-बार किसी न किसी बहाने से उसके पास जाता, उसे गलत तरीके से छूता। छात्रा ने विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद यह सब चलता रहा। इसके चलते छात्रा घर पर भी डरी-सहमी रहती थी, जिससे उसकी मां को शक हुआ। मां ने बेटी को विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने गणित शिक्षक की अश्लील हरकतों के बारे में बताया।