केतन अग्रवाल हत्याकांड: क्या जेल से बाहर आएगी सिया गोयल? जानें मामला

Ketan Agarwal Murder Case : महाराष्ट्र के पुणे बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत की अवधि गुरुवार को समाप्त हो रही है। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। अगर कोर्ट इस हिरासत की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाती है तो दोनों जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। वहीं आरोपी सिया गोयल के परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सिया गोयल के परिवार की मसाले और सूखे मेवों की दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे नोटिस जारी किया है।