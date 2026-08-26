Ladki Bahin Yojana: लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, जुलाई की 1500 रुपये की किश्त आनी शुरू, तुरंत चेक करें खाता

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत जुलाई महीने की 1,500 रुपये की किस्त पात्र लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में जमा होनी शुरू हो गई है। लंबे समय से जुलाई की किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले यह राशि मिलने से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल राज्य में 1 करोड़ 65 लाख पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।