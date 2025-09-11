लाडली बहनों की अगस्त की किस्त को लेकर क्या है अपडेट, खाते में कब जमा होंगे 1500 रुपये?

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) पिछले एक वर्ष से महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। अब तक दो करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 13 किस्तों में कुल 19,500 रुपये का लाभ मिल चुका है। हालांकि अगस्त महीने की किस्त का इंतजार अभी तक हो रहा है। अगस्त बीत जाने के बाद भी और सितंबर के 11 दिन गुजरने के बावजूद लाडली बहनों के खातों में पैसे नहीं आए, जिससे लाभार्थी चिंतित हैं। लेकिन अब इस पर एक अहम अपडेट सामने आई है।