मुंबई

लाडली बहनों की अगस्त की किस्त को लेकर क्या है अपडेट, खाते में कब जमा होंगे 1500 रुपये?

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जुलाई 2025 तक कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं। जबकि लाडली बहनें अगस्त महीने की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहीं हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 11, 2025

Ladli Behna Yojana Updates
Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) पिछले एक वर्ष से महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। अब तक दो करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 13 किस्तों में कुल 19,500 रुपये का लाभ मिल चुका है। हालांकि अगस्त महीने की किस्त का इंतजार अभी तक हो रहा है। अगस्त बीत जाने के बाद भी और सितंबर के 11 दिन गुजरने के बावजूद लाडली बहनों के खातों में पैसे नहीं आए, जिससे लाभार्थी चिंतित हैं। लेकिन अब इस पर एक अहम अपडेट सामने आई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग को अगस्त महीने की 14वीं किस्त के 1500 रुपये देने के लिए 344.30 करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया गया है। इसके बाद जल्द ही अगस्त माह की 1500 रुपये की किस्त पात्र महिलाओं (Maharashtra Ladli Behna Yojana) के अकाउंट में भेजी जाएगी। हालांकि, यह रकम किस तारीख को जमा होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की शुरुआत से अब तक महिलाओं को लगातार 13 किस्तें मिल चुकी हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान महिलाओं को भी हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं।

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से गरीब महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहयोग मिलता है, बल्कि उनके जीवनस्तर में सुधार लाने में भी मदद मिल रही है।

किसानों के खाते में 1892 करोड़ जमा

गौरतलब हो कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त कुछ दिन पहले ही जारी की है, जिसके तहत 91.65 लाख किसानों को 1,892.61 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

मंगलवार को जारी एक सरकारी बयान में बताया गया कि इस किस्त में अप्रैल-जुलाई 2025 की अवधि के लिए सब्सिडी किसानों के खातों में जमा की गई। सरकार ने इससे पहले इस योजना के तहत 93.09 लाख किसानों को 11,130 करोड़ रुपये की छह किस्तें वितरित की थीं।

क्या है यह योजना?

केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की मदद के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इस तरह किसानों को कुल 12,000 रुपये का वार्षिक लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होता है।

Updated on:

11 Sept 2025 10:22 am

Published on:

11 Sept 2025 10:21 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों की अगस्त की किस्त को लेकर क्या है अपडेट, खाते में कब जमा होंगे 1500 रुपये?

