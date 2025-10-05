Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों के लिए राहतभरी खबर! e-KYC को लेकर मंत्री तटकरे ने किया बड़ा ऐलान

Ladki Bahin Yojana E-KYC OTP Issue: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana e-KYC) के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। लेकिन कई महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान ओटीपी नहीं आने की शिकायत की है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 05, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के सभी लाभार्थियों के लिए अब ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने का समय निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों के साथ ही उनके पति या पिता का ई-केवाईसी कराना भी जरुरी कर दिया गया है। पारिवारिक इनकम की जानकारी जुटाने के लिए शादीशुदा लाभार्थियों को पति का और अविवाहित होने पर पिता का ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कई लाभार्थियों ने शिकायत की है कि ऑनलाइन ई-केवाईसी के दौरान ओटीपी नहीं मिलने की वजह से वह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान ओटीपी से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और विशेषज्ञों की मदद से इन समस्याओं के समाधान पर काम जारी है।

उन्होंने कहा, “मैं सभी लाडली बहनों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जल्द ही यह तकनीकी दिक्कतें दूर की जाएंगी और ई-केवाईसी प्रक्रिया और भी आसान और सुगम बन जाएगी।“

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 18 सितंबर को इस संबंध में एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक विशेष वेब पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ई-केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी गई है। सभी लाभार्थी अगले दो महीनों में यह प्रक्रिया पूरी करें। यह आसान और सुविधाजनक है, और इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा पात्र महिलाओं को नियमित रूप से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह ई-केवाईसी प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सहायक होगी।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत 2.30 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अब तक 14 किस्तों में हर लाभार्थी के खाते में कुल 21,000 रुपये जमा किए जा चुके हैं। हालांकि, पिछले महीने यानी सितंबर की 15वीं किस्त का इंतजार अभी भी जारी है।

ये भी पढ़ें

लाडली बहनें ध्यान दें! e-KYC करते समय नहीं करें ये गलती, पूरा अकाउंट हो सकता है खाली
मुंबई
Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Oct 2025 04:25 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों के लिए राहतभरी खबर! e-KYC को लेकर मंत्री तटकरे ने किया बड़ा ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक दाना बना मुसीबत का कारण, सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार

एक दाना बना मुसीबत का कारण, सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार
बॉलीवुड

खान के खानदान में आई नन्ही परी, गूंजी खुशियों की किलकारी, दोबारा पापा बने अरबाज खान

Arbaaz Khan And Sshura Khan
बॉलीवुड

Dhanashree: धनश्री के नए पोस्ट से मची खलबली, चहल और समय रैना को लिया आड़े हाथों?

Dhanashree angry on samay raina post
बॉलीवुड

शिक्षक और नाबालिग लड़के ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार, ट्रिप पर कपड़े बदलते वक्त बना ली थी वीडियो

Maharashtra School crime
मुंबई

ये फेमस एक्ट्रेस अब तक 30 बार बन चुकीं हैं मां, 58 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

Veteran Indian actress Farida Jalal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.