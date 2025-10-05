लाडली बहनों के लिए राहतभरी खबर! e-KYC को लेकर मंत्री तटकरे ने किया बड़ा ऐलान

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के सभी लाभार्थियों के लिए अब ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने का समय निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों के साथ ही उनके पति या पिता का ई-केवाईसी कराना भी जरुरी कर दिया गया है। पारिवारिक इनकम की जानकारी जुटाने के लिए शादीशुदा लाभार्थियों को पति का और अविवाहित होने पर पिता का ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कई लाभार्थियों ने शिकायत की है कि ऑनलाइन ई-केवाईसी के दौरान ओटीपी नहीं मिलने की वजह से वह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे है।