लाडली बहनों के लिए राहतभरी खबर! e-KYC को लेकर मंत्री तटकरे ने किया बड़ा ऐलान

Ladki Bahin Yojna Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के सभी लाभार्थियों के लिए अब ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने का समय निर्धारित किया गया है। लाभार्थियों के साथ ही उनके पति या पिता का ई-केवाईसी कराना भी जरुरी कर दिया गया है। पारिवारिक इनकम की जानकारी जुटाने के लिए शादीशुदा लाभार्थियों को पति का और अविवाहित होने पर पिता का ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कई लाभार्थियों ने शिकायत की है कि ऑनलाइन ई-केवाईसी के दौरान ओटीपी नहीं मिलने की वजह से वह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान ओटीपी से संबंधित कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और विशेषज्ञों की मदद से इन समस्याओं के समाधान पर काम जारी है।
उन्होंने कहा, “मैं सभी लाडली बहनों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जल्द ही यह तकनीकी दिक्कतें दूर की जाएंगी और ई-केवाईसी प्रक्रिया और भी आसान और सुगम बन जाएगी।“
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 18 सितंबर को इस संबंध में एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
मंत्री अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक विशेष वेब पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ई-केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी गई है। सभी लाभार्थी अगले दो महीनों में यह प्रक्रिया पूरी करें। यह आसान और सुविधाजनक है, और इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा पात्र महिलाओं को नियमित रूप से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह ई-केवाईसी प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सहायक होगी।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत 2.30 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अब तक 14 किस्तों में हर लाभार्थी के खाते में कुल 21,000 रुपये जमा किए जा चुके हैं। हालांकि, पिछले महीने यानी सितंबर की 15वीं किस्त का इंतजार अभी भी जारी है।
